Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 25 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 26 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Matilde Serrano López
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta
José María Máximo Bernal
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Salud
