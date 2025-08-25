Hacemos Córdoba exige al alcalde que desbloquee la construcción de una pasarela peatonal en Villarrubia

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde que desbloquee “de inmediato” el convenio con ADIF para la cesión del paso subterráneo de Villarrubia y la construcción de una nueva pasarela peatonal. Desde la coalición denuncian que, a pesar de las afirmaciones del equipo de gobierno en los últimos meses, ADIF ha confirmado por escrito que, a fecha de marzo, no ha recibido ninguna propuesta formal por parte del Ayuntamiento ni tiene constancia de voluntad alguna para avanzar en el acuerdo.

Este convenio, recuerdan, es “fundamental” para mejorar la seguridad y la conectividad del barrio, ya que permitiría adecuar un paso subterráneo que actualmente está “degradado” y facilitaría la ejecución de una nueva pasarela peatonal entre ambas zonas de Villarrubia.

Hacemos Córdoba alerta de que esta falta de gestión por parte del alcalde "está impidiendo avanzar en una infraestructura clave para los vecinos", y reclama que el Ayuntamiento remita de inmediato la propuesta comprometida. La coalición estará “vigilante” para que se active cuanto antes este proyecto y se dé una respuesta real a las demandas de la ciudadanía.

En paralelo, el grupo municipal exige a la Junta de Andalucía que "cumpla de una vez sus promesas" con Villarrubia y ponga en marcha ya el proceso para construir el nuevo centro de salud. Tras más de un año de movilizaciones, concentraciones y encierros por parte del vecindario, el proyecto sigue sin financiación concreta ni fecha para su licitación.

Hacemos Córdoba considera “inaceptable” que el Gobierno andaluz del PP "siga dando largas mientras la población sufre las consecuencias de un consultorio médico obsoleto y sin espacio suficiente". El pasado mes de abril, vecinos y vecinas llegaron a encerrarse en el propio centro sanitario como medida de presión, denunciando la falta de avances a pesar de los múltiples compromisos públicos adquiridos.

“Villarrubia no puede seguir esperando ni ser tratada como una barriada de segunda”, concluye el grupo municipal, que exige al alcalde y a la Junta que actúen con urgencia, voluntad política y responsabilidad para mejorar las condiciones de vida en las zonas periféricas de la ciudad.