Binter amplía hasta marzo de 2026 su ruta aérea entre Córdoba y Gran Canaria con dos vuelos semanales

La aerolínea Binter ha anunciado la ampliación de su ruta entre Córdoba y Gran Canaria, que se mantendrá operativa, al menos, hasta marzo de 2026. Los billetes ya están a la venta y la conexión seguirá contando con dos frecuencias semanales por sentido, los martes y los sábados.

La compañía canaria comenzó a operar en el aeropuerto de Córdoba (ODB) el pasado 1 de abril, inaugurando la ruta con el aeropuerto de Gran Canaria. Inicialmente, el acuerdo establecía que el servicio se mantendría hasta octubre de 2025, pero finalmente se ha decidido prolongarlo hasta el 28 de marzo de 2026.

Horarios y precios

Los vuelos conservarán los mismos horarios y días de salida. Desde Córdoba despegarán hacia Gran Canaria los martes a las 19.45 horas y los sábados a las 12.45. En sentido contrario, desde Las Palmas saldrán a las 15.45 los martes y a las 8.45 los sábados. La duración media del trayecto es de 2 horas y 20 minutos.

Binter estrena una etapa histórica en el aeropuerto de Córdoba / Manuel Murillo

El precio base del billete es de 85 euros en vuelos desde Córdoba y de 21,25 euros desde Gran Canaria. En ambos casos, la tarifa incluye equipaje de mano de hasta ocho kilos y la conexión gratuita con el resto de aeropuertos de las islas cuando se realice con la propia compañía. De este modo, con una sola escala será posible viajar desde Córdoba a cualquier punto del archipiélago. Además, Binter ha lanzado en los últimos meses promociones con precios desde 75 euros por trayecto en caso de compra de ida y vuelta.

Más de 13.700 plazas

Para esta ruta, la aerolínea seguirá utilizando el Embraer E195-E2, un avión de 132 plazas en configuración única 2+2, sin asientos centrales. En total, la compañía operará 104 vuelos anuales desde Córdoba, lo que supone una oferta de más de 13.700 plazas.

Aeropuerto de Córdoba Binter presenta sus vuelos directos entre Córdoba y Canarias. Avión, pasajeros, maletas / Manuel Murillo

Actualmente, además de Binter, en el aeropuerto de Córdoba opera Air Nostrum, que desde el pasado 3 de julio conecta con Palma de Mallorca mediante dos frecuencias semanales, servicio que se mantiene hasta este jueves 28 de agosto. A partir del 18 de septiembre se sumará Vueling, que ofrecerá vuelos directos a Barcelona con dos frecuencias semanales por sentido: jueves y domingo hasta el 28 de octubre, y martes y sábado a partir de esa fecha hasta marzo de 2026.