El Ayuntamiento de Córdoba concluye la colocación de 35 toldos en colegios e inicia la reforma de 26 centros

Los colegios de Córdoba se preparan para el inicio de curso. El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Madruga, ha informado de que durante el verano se ha completado la colocación de los 35 toldos en centros escolares que estaban pendientes, al tiempo que ha anunciado el compromiso de estudiar en los próximos meses con la dirección de los centros y las ampas correspondientes la instalación de estos sistemas de sombreado en los colegios en los que aún no cuentan con ellos.

Por otro lado, ha adelantado que también ha terminado la licitación de la redacción del proyecto de reforma de 26 colegios de la ciudad por un importe de 414.000 euros. Se trata del plan Arreglamos tu cole, aprobado en el mes de junio, y que incluye presupuestos que van desde los 150 euros a los 200.000 euros por centro. "Esperamos que en septiembre ya se hayan adjudicado a las empresas que tendrán que ejecutar las mejoras en los distintos centros escolares", ha indicado, recordando que la planta de los colegios de la ciudad es muy antigua y que es necesaria su actualización urgente. Los colegios que se incluyen en las obras de este programa son el CEIP Guillermo Romero Fernández, Algafequi, Los Califas, Albolafia, San Vicente Ferrer, Averroes, Jerónimo Luis de Cabrera, Abderramán, San Fernando, Aljoxani, Santa Bárbara, Manuel Enrique Barrios, López Diéguez, Cruz Conde, Obispo Osio, Aduana, Azahara, La Paz, Virgen de la Esperanza, Cronista Rey Díaz, Andalucía, Pedagogo García Navarro, Miralbaida, Santuario, Los Ángeles y Alcalde Jiménez Ruiz.

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Madruga. / CÓRDOBA

El concejal ha aprovechado para hacer balance de las actuaciones que su delegación tiene en marcha en este momento. En cuanto a parques infantiles, ya hay dos empresas adjudicatarias de la primera fase de intervención y el Consistorio espera que en septiembre se formalice el contrato para que en octubre empiece la construcción con un presupuesto de más de 400.000 euros.

Obras en curso

Madruga ha aprovechado para hacer balance de las actuaciones realizadas hasta la fecha en distintos puntos de la ciudad. Así, ha informado del inicio de la segunda fase de la obra de la calle del Campo en la Urbanización Azahara, para la mejora de ambos lados de acerado. Será una refoma de 240 metros lineales, lo que tendrá un coste de 241.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. También se llevará a cabo a mediados de septiembre el proyecto muy demandado de alumbrado del párking Montellano, en la zona de la antigua Flex, junto a la avenida de Carlos III. Ya se ha adjudicado la segunda fase de la remodelación de la calle Juan Jiménez Macías Mondeño, de la glorieta Rafael Bernier Soldevilla y Santa Beatriz, donde se encuentran los apartamentos de mayores, un proyecto integral para la mejora de acerado, iluminación y saneamientos, con un plazo de ejecución de cinco meses con 261.000 euros de inversión.

Por otro lado, el Ayuntamiento está pendiente del inicio de la reforma de La Viñuela, pendiente de fecha de inicio. Ya se ha publicado en plataforma y está a punto de adjudicación la iluminación de la calle Escritor Juan Alfonso de Baena por un importe de 50.000 euros. En este caso, se repondrán las farolas. La remodelación de la calle Manifestación empezará a finales de septiembre con un importe de 424.000 euros y un plazo de cinco meses. Por su parte, ha quedado desierta la licitación de la calle Ramírez de Arellano y plaza de los Carrillos, con un coste de 247.000 euros. "Lo que vamos a hacer es que ya hemos redactado la reforma de la calle Osario, paralela de plaza de los Carrillos, y que está en proceso de información, para mandar a contratación las dos reformas en un único expediente con la idea de que sea más atractiva para las empresas interesadas a optar al contrato".

Madruga ha adelantado que está a punto de adjudicarse también el gran proyecto de sustitución de luminarias en la ciudad, con fondos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, por un importe de más de cuatro millones de euros. En total, se sustituirán casi 5.000 luminarias de vapor de sodio y halogenuro de mercurio por led.

En relación con el Profea 2024, ha quedado pendiente la terminación de los acerados de Cerro Muriano y se ha reiniciado con los fondos existentes. "Si no se termina, se hará con fondos propios", ha informado Madruga. En cuanto al Profea 2025, según el concejal de Infraestructuras, el Ayuntamiento de Córdoba está pendiente de la resolución, si bien la cuantía asignada es similar a la del año pasado, con un importe de 1,1 millones de euros. Estos fondos se destinarán a la remodelación del acerado de la avenida Virgen del Mar, que tendrá un coste d e674.000 euros; la remodelación de la calle Poeta Emilio Prado, con una inversión de 210.000 euros; la mejora del acerado de la calle María la Judía, por un total de 152.000 euros y acerado de la calle Párroco Bartolomé Blanco, por 58.000 euros.