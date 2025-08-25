El Ayuntamiento aprueba el proyecto para reparar el acceso al cementerio de La Fuensanta tras más de tres años de espera

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado el expediente para la adjudicación de las obras del proyecto viario de incorporación a la antigua N-IV desde el cementerio de Nuestra Señora de la Fuensanta, una actuación largamente demandada por los vecinos. La resolución, firmada el 22 de agosto de 2025 por la Gerencia Municipal de Urbanismo, contempla un presupuesto de 588.667,49 euros, IVA incluido, con cargo al presupuesto corriente del consistorio.

El proyecto tiene como finalidad mejorar los accesos al camposanto y dar respuesta a las quejas ciudadanas por la dificultad de conexión con la antigua nacional. La necesidad de esta intervención se arrastra desde finales de 2022, cuando el acceso principal al cementerio quedó inutilizado tras un derrumbe provocado por unas obras del punto limpio realizadas por la Junta de Andalucía a través de Sadeco. Desde entonces, familiasde la capital y de los barrios periféricos como Alcolea y Los Ángeles han sufrido serias dificultades para llegar tanto al camposanto como al tanatorio gestionado por Cecosam, que se ha visto especialmente afectado por la situación.

Bloqueo de las obras

En mayo de este año, el Ayuntamiento anunció la licitación de los trabajos de arreglo de los caminos de entrada y salida, subrayando que el objetivo era garantizar la seguridad vial y la dignidad del entorno funerario. Poco después, en el pleno de marzo, se aprobó una partida de 615.000 euros para reparar la calzada, con un presupuesto base de licitación de 551.419,23 euros. Sin embargo, los retrasos en la tramitación y la modificación de pliegos han mantenido bloqueada la actuación.

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado públicamente la “mala gestión, improvisación y falta de planificación” del gobierno local. Según la formación, no se trata solo de un problema de movilidad, sino también de un asunto económico y social que afecta a un servicio público esencial.