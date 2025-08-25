Sucesos
Apuñalan a un hombre en una parada de autobús en Córdoba
El herido ha sido evacuado al hospital Reina Sofía y se encuentra fuera de peligro
Un hombre ha resultado herido tras ser apuñalado este lunes en una parada de autobús en el Veredón de los Frailes, en el término municipal de Córdoba capital, según ha adelantado Cordópolis. La víctima de la agresión con arma blanca ha sido trasladada al hospital Reina Sofía, donde ha sido atendido. Su vida no corre peligro.
Los hechos han ocurrido a las 16.55 de este lunes. Al parecer un hombre, tras asestar varias puñaladas a un hombre en la última parada de autobús de la citada calle, ha huido. El herido ha sido evacuado después al hospital Reina Sofía de la capital.
La Policía Nacional, que se encarga de la investigación, trata de localizar ahora al autor del ataque y el arma que utilizada. Por el momento, se desconocen las causas de la agresión.
