Ayuntamiento de Córdoba

Más de 500 vecinos de las barriadas periféricas asistirán al espectáculo de Córdoba Ecuestre

Las visitas, de carácter gratuito, les permitirá además conocer las instalaciones de Caballerizas Reales

Espectáculo de Córdoba Ecuestre en Caballerizas Reales.

Espectáculo de Córdoba Ecuestre en Caballerizas Reales. / Córdoba

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Más de 500 vecinos de las barriadas periféricas de Córdoba acudirán, divididos en dos grupos, a Caballerizas Reales, donde tendrán la oportunidad de visitar las instalaciones y asistir al espectáculo ecuestre. La coordinadora de barriadas periféricas del Ayuntamiento, Eva Contador, ha informado de esta actividad junto al delegado de Fiestas y Tradiciones y vicepresidente de Córdoba Ecuestre, Julián Urbano.

Este 26 de agosto, será el turno de Higuerón, Villarrubia y Trassierra, donde ya se han seleccionado a las 270 personas que asistirán a este evento mientras que el 2 de septiembre, lo harán vecinos de las barriadas de Alcolea, Cerro Muriano y Santa Cruz. Según Contador, muchos de los asistentes son personas mayores, en un intento de que tengan acceso a cualquier actividad de ocio de la ciudad.

Cinco autobuses para los traslados

Para el traslado, se han habilitado cinco autobuses el primer día y cuatro el segundo, en función de la afluencia prevista. Los asistentes han sido citados para el traslado en la puerta de los distintos centros cívicos y de mayores y en la puerta de la iglesia de Villarrubia. "Queremos acercar a las barriadas cordobeses a este ocio cultural de Córdoba que a veces por la distancia no disfrutan", ha apostillado Contador, que ha recordado que se trata de una actividad gratuita que se organiza previamente de la mano de los delegados de Alcaldía que elaboran el listado de personas interesadas.

Por su parte, Julián Urbano ha recordado que "desde que Córdoba Ecuestre existe, el mundo del caballo es un verdadero adorno para nuestros cuatro patrimonios" y ha aclarado que esta actividad se enmarca dentro del convenio municipal con Córdoba Ecuestre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
  2. Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
  3. Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
  4. Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
  5. Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
  6. Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
  7. El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible
  8. La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores

El Instituto de Medicina Legal aumenta un 6,5% las autopsias practicadas en Córdoba

El Instituto de Medicina Legal aumenta un 6,5% las autopsias practicadas en Córdoba

Hacemos Córdoba exige al alcalde que desbloquee la construcción de una pasarela peatonal en Villarrubia

Hacemos Córdoba exige al alcalde que desbloquee la construcción de una pasarela peatonal en Villarrubia

Más de 500 vecinos de las barriadas periféricas asistirán al espectáculo de Córdoba Ecuestre

Más de 500 vecinos de las barriadas periféricas asistirán al espectáculo de Córdoba Ecuestre

CCOO Córdoba lamenta que el curso escolar vaya a iniciarse "sin resolver las carencias del anterior" y "afectado por los recortes"

CCOO Córdoba lamenta que el curso escolar vaya a iniciarse "sin resolver las carencias del anterior" y "afectado por los recortes"

El Ayuntamiento concluye la colocación de 35 toldos en colegios e inicia la reforma de 26 centros

El Ayuntamiento concluye la colocación de 35 toldos en colegios e inicia la reforma de 26 centros

Córdoba contará el próximo curso con ocho nuevas aulas de tecnología aplicada en FP

Córdoba contará el próximo curso con ocho nuevas aulas de tecnología aplicada en FP

Infraestructuras preparará este mes los alcorques vacíos del centro de Córdoba para plantar 340 árboles

Infraestructuras preparará este mes los alcorques vacíos del centro de Córdoba para plantar 340 árboles

«De los libros es muy complicado vivir a día de hoy»

«De los libros es muy complicado vivir a día de hoy»
Tracking Pixel Contents