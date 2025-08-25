Más de 500 vecinos de las barriadas periféricas asistirán al espectáculo de Córdoba Ecuestre

Más de 500 vecinos de las barriadas periféricas de Córdoba acudirán, divididos en dos grupos, a Caballerizas Reales, donde tendrán la oportunidad de visitar las instalaciones y asistir al espectáculo ecuestre. La coordinadora de barriadas periféricas del Ayuntamiento, Eva Contador, ha informado de esta actividad junto al delegado de Fiestas y Tradiciones y vicepresidente de Córdoba Ecuestre, Julián Urbano.

Este 26 de agosto, será el turno de Higuerón, Villarrubia y Trassierra, donde ya se han seleccionado a las 270 personas que asistirán a este evento mientras que el 2 de septiembre, lo harán vecinos de las barriadas de Alcolea, Cerro Muriano y Santa Cruz. Según Contador, muchos de los asistentes son personas mayores, en un intento de que tengan acceso a cualquier actividad de ocio de la ciudad.

Cinco autobuses para los traslados

Para el traslado, se han habilitado cinco autobuses el primer día y cuatro el segundo, en función de la afluencia prevista. Los asistentes han sido citados para el traslado en la puerta de los distintos centros cívicos y de mayores y en la puerta de la iglesia de Villarrubia. "Queremos acercar a las barriadas cordobeses a este ocio cultural de Córdoba que a veces por la distancia no disfrutan", ha apostillado Contador, que ha recordado que se trata de una actividad gratuita que se organiza previamente de la mano de los delegados de Alcaldía que elaboran el listado de personas interesadas.

Por su parte, Julián Urbano ha recordado que "desde que Córdoba Ecuestre existe, el mundo del caballo es un verdadero adorno para nuestros cuatro patrimonios" y ha aclarado que esta actividad se enmarca dentro del convenio municipal con Córdoba Ecuestre.