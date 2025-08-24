La actualidad del domingo 24 de agosto
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La previa del Córdoba CF - UD Las Palmas, el auge de las autocaravanas como vivienda durante todo el año y una fotografías que reflejan el momento exacto de la cornada de Islero a Manolete, principales asuntos de esta tarde dominical
Ha sido una larga espera, pero mañana lunes El Arcángel reabre para un partido oficial del Córdoba CF. Será a las 21.30 horas y sin Álex Sala, aunque contra un rival que genera grandes recuerdos entre la afición blanquiverde: la UD Las Palmas. En verano, cada vez más personas deciden viajar en autocaravana. Sin embargo, también está en auge quien hace de estos vehículos su lugar de residencia durante todo el año. La libertad y la movilidad son las principales ventajas de llevar "la casa a cuestas". Este mes de agosto se cumplen 78 años de la muerte de Manolete. El alicantino Francisco Cano logró inmortalizar el momento exacto en el que el gran maestro fue corneado por Islero aquella tarde en Linares.
- El Bahrain Victorious Nuevo Arcángel enciende sus luces para la Liga 2025-26
- «El verdadero lujo de viajar es hacerlo en autocaravana»
- Manolete y Cano, la tragedia en el objetivo: las fotografías de aquel día
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Localizada en buen estado la joven desaparecida este sábado en el polígono de Las Quemadas
- Córdoba, ante una nueva subida de las temperaturas: estas son las máximas que se alcanzarán esta semana
- Solo uno de cada diez jóvenes se va de casa antes de cumplir los 34 años
- Gómez-Estern, rector de la Loyola: «Tenemos que ser una universidad internacional a todos los efectos»
Provincia
- La Vendimia Flamenca de Doña Mencía acoge a 450 personas en una noche de arte
- Inmaculada Espinosa emociona en el pregón a la Patrona de Baena
- La torre de un pueblo que sobrevivió al fuego y guarda parecido con la Catedral de Córdoba
Campo
Andalucía
- Juanma Moreno abre el curso político anunciando junio de 2026 como fecha de las elecciones
- IU disputa a Vox la bandera del campo con un plan de políticas agrarias
Incendios en España
- Última hora de los incendios en España | Un domingo de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes
- Mientras Galicia arde, el País Vasco resiste: la gestión del monte es clave
España
- El curso político arranca con un carrusel de comparecencias de ministros por la gestión de los incendios forzadas por el PP
- Sánchez prepara un septiembre repleto de medidas para volver a unir al bloque de investidura y aislar al PP junto a Vox
Deportes
- El Córdoba CF anuncia el traspaso de Álex Sala al Lecce de la Serie A
- Jonathan Viera, al rescate de una UD Las Palmas atacada por el Covid-19
Internacional
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores