Ha sido una larga espera, pero mañana lunes El Arcángel reabre para un partido oficial del Córdoba CF. Será a las 21.30 horas y sin Álex Sala, aunque contra un rival que genera grandes recuerdos entre la afición blanquiverde: la UD Las Palmas. En verano, cada vez más personas deciden viajar en autocaravana. Sin embargo, también está en auge quien hace de estos vehículos su lugar de residencia durante todo el año. La libertad y la movilidad son las principales ventajas de llevar "la casa a cuestas". Este mes de agosto se cumplen 78 años de la muerte de Manolete. El alicantino Francisco Cano logró inmortalizar el momento exacto en el que el gran maestro fue corneado por Islero aquella tarde en Linares.

