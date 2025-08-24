Boletín informativo
La actualidad del domingo 24 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La emancipación cada vez más tardía de los jóvenes en Córdoba, el crecimiento exponencial del parque de vehículos eléctricos en la provincia y una entrevista con el rector de la Universidad Loyola, principales asuntos de esta mañana dominical
Los jóvenes cada vez se emancipan más tarde ya que, pese a la subida de los salarios, la escalada del precio de la vivienda, sumado a un cambio en la mentalidad, hace que solo uno de cada diez menores de 34 años se hayan ido de casa de sus padres. Por otro lado, la venta de coches eléctricos continúa acelerándose en la provincia y este 2025 camina hacia cifras récord. Actualmente, el parque de eléctricos e híbridos enchufables se sitúa en los 12.000 vehículos. A pocas semanas de arrancar un nuevo curso, hablamos con el rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez Estern, quien asegura que: "Tenemos que ser una universidad internacional a todos los efectos".
- Solo uno de cada diez jóvenes se va de casa antes de cumplir los 34 años
- Más puntos para ‘repostar’ y un plan para crear 50 nuevas estaciones
- «Tenemos que ser una universidad internacional a todos los efectos»
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- «Sigo con mis padres para ahorrar, no quiero irme a vivir de alquiler»
- Manolete y Cano, la tragedia en el objetivo
- Denuncian la desaparición de una joven en Las Quemadas
- Vendido en la administración del Carrefour Zahira el segundo premio de la Lotería Nacional
Provincia
- "Va a ser un espaldarazo importante a nivel nacional"
- El aguilarense José Carlos Albornoz, un maestro del corte y la venencia
- Cien años del error en el escudo de Palma del Río donde hay lobos y no leones
- Carcabuey vive otra intensa jornada con el toro de cuerda como protagonista
Deportes
- El Córdoba CF, ante el reto de celebrar un triunfo en lunes
- El traspaso de Álex Sala al Lecce será el tercero más alto de la historia del Córdoba CF
- Juan Luna Eslava: el domador de tormentas en el Córdoba CF
Campo
Incendios en España
- El fiscal de Medio Ambiente avisó en febrero que era "imprescindible" revisar el cumplimiento de los planes antiincendios
- Última hora de los incendios en España | Un sábado de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes
España
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
- El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras 'una temporada pésima
- La Junta lanza la primera convocatoria de 43 cursos para formar al personal de la BLET