Los jóvenes cada vez se emancipan más tarde ya que, pese a la subida de los salarios, la escalada del precio de la vivienda, sumado a un cambio en la mentalidad, hace que solo uno de cada diez menores de 34 años se hayan ido de casa de sus padres. Por otro lado, la venta de coches eléctricos continúa acelerándose en la provincia y este 2025 camina hacia cifras récord. Actualmente, el parque de eléctricos e híbridos enchufables se sitúa en los 12.000 vehículos. A pocas semanas de arrancar un nuevo curso, hablamos con el rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez Estern, quien asegura que: "Tenemos que ser una universidad internacional a todos los efectos".

