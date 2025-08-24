El PSOE denuncia "el abandono de Cerro Muriano"

Según la concejala socialista Alicia Moya “el gobierno municipal del PP se ha caracterizado, desde el inicio de su mandato, por un abandono insistente de las barriadas periféricas”, por lo que opina que “esta situación de desamparo se va acumulando con el tiempo y las consecuencias van aumentando en número y creciendo en tamaño”, según una nota facilitada por el Grupo Municipal Socialista.

Moya afirma que “los solares llenos de pasto y plagas de bichos se convierten en reclamo para actividades delictivas o insalubres”. La falta de desbroce y adecentamiento de cunetas en la barriada hace que el pasto se coma algunos caminos como en la calle San Rafael, donde Moya denuncia que “está llena de jaramagos y jeringuillas de aquellos que encuentran en el abandono de la administración el hueco donde poder dejar su rastro”. Esta calle es la ruta que utilizan los niños y niñas del barrio para hacer las actividades en las instalaciones de Diputación, y “además de encontrarse en tan lamentables condiciones tampoco cuenta con iluminación”. La edil socialista asegura que “tampoco la poda de los naranjos del barrio se hace de manera adecuada, ni la limpieza de sus calles es suficiente al estar encomendada a una sola persona.”

La socialista Alicia Moya denuncia que “a este abandono se suma la eliminación de los policías de barrio en la periferia, sustituidos por las patrullas “águila” y con las que según el ayuntamiento se ha incrementado el número de efectivos; pero en la práctica lo que trasladan los vecinos y vecinas es que su presencia ha disminuido de manera patente. De nada sirve aumentar el número de policías en este servicio si a cada evento o necesidad de cubrir otros servicios desaparecen del barrio.”

El centro cívico durante el verano no tiene servicio administrativo. La concejala socialista afirma que “la atención ciudadana se presta unas horas sólo los martes, previa cita, pero la cita no se puede pedir en el centro cívico porque tampoco hay ordenanza, nadie atiende el teléfono ni en persona y como consecuencia el centro cívico está cerrado”.

Según Moya, “tampoco parece merecer esta barriada que se terminen unas obras en condiciones, ya que del arreglo previsto en las dos aceras de la travesía de Cerro Muriano se ha terminado solo en uno de los lados hace un mes, dejando el otro completamente levantado y a la espera de los fondos del PFEA del año que viene, porque los de éste ya se han terminado. Si las pasarelas provisionales para acceder a las casas se mueven, se llenan de barro o no son suficientes este invierno habrá que buscar de urgencia una solución”.

Para Moya “los servicios en la barriada van mermando y los problemas no se solucionan.” La guardería sigue instalada en contenedores de chapa y “el ayuntamiento ya ha dicho que no piensa solucionarlo; y el servicio de autobuses contratado se ha convertido en una pesadilla para los usuarios: después de salir ardiendo hace más de dos semanas un autobús de esta línea, han tenido que sufrir un vehículo sin aire acondicionado durante toda la última ola de calor”.

La concejala Alicia Moya finaliza diciendo que “los barrios periféricos son parte de nuestra ciudad, plazas y calles que merecen el mismo mantenimiento y oferta de servicios que el resto de Córdoba, y no el desdén y desprecio con el que los trata el gobierno municipal, con su representante de alcaldía a la cabeza mirando para otro lado y sin transmitir las quejas y reclamaciones de sus conciudadanos”.