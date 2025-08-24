Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 24 de agosto de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 24 de agosto de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 24 de agosto de 2025 / CÓRDOBA

Córdoba

Exposición

‘Dibujos preparatorios. paisajes y figuras’

Continúa hasta el próximo 15 de septiembre la muestra Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras, de Francisco Escalera. Se mostrarán 26 dibujos previos a grafito y como obra final varios óleos.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 21.00 horas.

Muestra

Sigue ‘un toque de transversalidad’

Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.

Ángel de Saavedra, 9.

De 10.00 a 14.00 horas.

Sigue 'un toque de transversalidad'

Sigue ‘un toque de transversalidad’ / CÓRDOBA

Exposición

Continúa la exposición ‘Señales’

Hasta el próximo 15 de septiembre se podrá visitar la exposición Señales, de Salvador Morera, un artista que ha dedicado su vida a la exploración constante de nuevos lenguajes y materiales.

CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.

Manríquez, 5

De 09.00 a 15.00 horas.

Continúa la exposición 'Señales'

Continúa la exposición ‘Señales’ / CÓRDOBA

Cultura en red

Circo y magia

Dentro de la Semana Cultural de Cerro Muriano tendrá lugar Cirkalgia, circo y magia en estado puro, un espectáculo innovador donde se dan la mano la ilusión de los juegos de magia con el asombro de la danza aérea y el baile y la magia fundida con el espectáculo del circo.

CERRO MURIANO. Recinto ferial.

Distrito Periurbano Este.

23.30 horas.

