Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 24 de agosto de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Exposición
‘Dibujos preparatorios. paisajes y figuras’
Continúa hasta el próximo 15 de septiembre la muestra Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras, de Francisco Escalera. Se mostrarán 26 dibujos previos a grafito y como obra final varios óleos.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
Muestra
Sigue ‘un toque de transversalidad’
Hasta el próximo día 21 de septiembre se podrá visitar Un toque de transversalidad, de José María Baez. Reúne cincuenta y tres obras realizadas mayoritariamente en óleo sobre papel recortado y pegado, aunque intercaladas por algunos trabajos tridimensionales y papeles de épocas anteriores. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.
Ángel de Saavedra, 9.
De 10.00 a 14.00 horas.
Exposición
Continúa la exposición ‘Señales’
Hasta el próximo 15 de septiembre se podrá visitar la exposición Señales, de Salvador Morera, un artista que ha dedicado su vida a la exploración constante de nuevos lenguajes y materiales.
CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.
Manríquez, 5
De 09.00 a 15.00 horas.
Cultura en red
Circo y magia
Dentro de la Semana Cultural de Cerro Muriano tendrá lugar Cirkalgia, circo y magia en estado puro, un espectáculo innovador donde se dan la mano la ilusión de los juegos de magia con el asombro de la danza aérea y el baile y la magia fundida con el espectáculo del circo.
CERRO MURIANO. Recinto ferial.
Distrito Periurbano Este.
23.30 horas.
