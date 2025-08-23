Vendido en la administración del Carrefour Zahira el segundo premio de la Lotería Nacional

El segundo premio de la Lotería Nacional ha recaído en Córdoba capital, dejando 12.000 euros al décimo en la administración del Carrefour Zahira, con motivo del sorteo celebrado este sábado, 23 de agosto.

En concreto, el número agraciado ha sido el 65.927, vendido en la administración número 26 de Córdoba. Este segundo premio también se ha repartido en otros seis puntos del país, tres de ellos en Andalucía: Málaga, Úbeda (Jaén) y Jaén capital.

Por su parte, el primer premio ha correspondido al número 33.585, dotado con 60.000 euros por décimo, y ha sido vendido en las provincias de Valencia, Burgos, Lleida, Sevilla, Alicante, Palencia y Barcelona.

Cabe recordar que el pasado jueves, día 21, la Lotería Nacional ya dejó otro segundo premio en la provincia, concretamente en la administración de la plaza de la Constitución de El Carpio.