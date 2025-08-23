Han pasado algo más de dos semanas desde el incendio de la Mezquita-Catedral y este sábado el Cabildo ha mostrado cómo avanzan los trabajos de instalación de una sobrecubierta que protegerá la zona afectada de las inclemencias meteorológicas. Una persona falleció en la noche del viernes al chocar dos vehículos frontalmente en la CO-3203 a la altura de Fernán Núñez. Además, hay otra persona herida. Por último, Carcabuey ha vivido este sábado una jornada intensa con la primera de las sueltas del toro de cuerda, una tradición que este año cumple 400 años.

Además, destacamos estas otras noticias:

