La actualidad del sábado 23 de agosto

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La instalación de la sobrecubierta en la Mezquita-Catedral, un fallecido en un accidente de tráfico en Fernán Núñez y el toro de cuerda de Carcabuey, principales temas de este sábado

Trabajos de restauración de la Mezquita-Catedral

Trabajos de restauración de la Mezquita-Catedral / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Han pasado algo más de dos semanas desde el incendio de la Mezquita-Catedral y este sábado el Cabildo ha mostrado cómo avanzan los trabajos de instalación de una sobrecubierta que protegerá la zona afectada de las inclemencias meteorológicas. Una persona falleció en la noche del viernes al chocar dos vehículos frontalmente en la CO-3203 a la altura de Fernán Núñez. Además, hay otra persona herida. Por último, Carcabuey ha vivido este sábado una jornada intensa con la primera de las sueltas del toro de cuerda, una tradición que este año cumple 400 años.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Montoro disfruta con la Diablilla en el día de San Bartolomé

Andalucía

Incendios en España

España

Deportes

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents