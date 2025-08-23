La actualidad del sábado 23 de agosto
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La instalación de la sobrecubierta en la Mezquita-Catedral, un fallecido en un accidente de tráfico en Fernán Núñez y el toro de cuerda de Carcabuey, principales temas de este sábado
Han pasado algo más de dos semanas desde el incendio de la Mezquita-Catedral y este sábado el Cabildo ha mostrado cómo avanzan los trabajos de instalación de una sobrecubierta que protegerá la zona afectada de las inclemencias meteorológicas. Una persona falleció en la noche del viernes al chocar dos vehículos frontalmente en la CO-3203 a la altura de Fernán Núñez. Además, hay otra persona herida. Por último, Carcabuey ha vivido este sábado una jornada intensa con la primera de las sueltas del toro de cuerda, una tradición que este año cumple 400 años.
- El Cabildo informa de que los trabajos en la Mezquita-Catedral tras el incendio avanzan "a buen ritmo"
- Carcabuey vive otra intensa jornada con el toro de cuerda como protagonista
- Accidente mortal en Fernán-Núñez: fallece una persona al colisionar dos coches
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Denuncian la desaparición de una joven en el barrio de Fátima
- Vendido en la administración del Carrefour Zahira el segundo premio de la Lotería Nacional
- La calle Alfonso XIII, cortada este domingo: alternativas para circular por el centro
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras "una temporada pésima"
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
- La Junta acoge hasta junio en Córdoba a 73 mujeres en los centros para víctimas de violencia de género
Provincia
Montoro disfruta con la Diablilla en el día de San Bartolomé
Andalucía
- El temido dragón azul, avistado en aguas de Mijas
- La brecha de las pensiones: un andaluz cobra 1.365 euros de media frente a 1.834 euros de un vasco al jubilarse
Incendios en España
- Última hora de los incendios en España | Un sábado de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes
- Gobierno y PP se enzarzan por los medios aéreos disponibles para apagar incendios
España
- Un audio apunta que Koldo intercedió para que el expresidente del Puerto de Bilbao otorgara un patrocinio de 5.000 euros
- El PP pide en el Congreso la prohibición del indulto a condenados por terrorismo y corrupción
Deportes
- Iván Ania asegura que en el Córdoba CF estaban “preparados” ante la posible marcha de Álex Sala
- Luis García define al Córdoba CF como un equipo “intenso y difícil”
Internacional
- Tras el informe de la ONU denunciando la hambruna en Gaza, ocho personas mueren de inanición en las últimas 24 horas
