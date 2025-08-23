El empleo en Córdoba presenta claroscuros. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), 166.100 hogares tienen a todos sus miembros trabajando, la cifra más alta desde 2007. Sin embargo, también crece el número de familias con todos en paro, lo que refleja una exclusión laboral que denuncian los sindicatos. En paralelo, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) solo gestionó en 2024 el 7% de las contrataciones registradas en la provincia, al intermediar en 23.261 de los 316.904 contratos firmados, mientras que apenas un 16% de los desempleados recurrió a sus oficinas para buscar trabajo. En el ámbito cultural, Córdoba perderá el próximo verano dos de sus referentes: los cines de verano Delicias y Fuenseca. El empresario Antonio Amil ha anunciado que no abrirán tras una “temporada pésima”, marcada por la falta de películas taquilleras, el calor y una caída drástica de público, a lo que se suma una deuda municipal de 40.000 euros.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos

Andalucía

Incendios en España

España

Deportes

Internacional