La actualidad del sábado 23 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los hogares con todos su miembros trabajando, las contrataciones del SAE y el adiós de los cines de verano marcan la actualidad informativa
El empleo en Córdoba presenta claroscuros. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), 166.100 hogares tienen a todos sus miembros trabajando, la cifra más alta desde 2007. Sin embargo, también crece el número de familias con todos en paro, lo que refleja una exclusión laboral que denuncian los sindicatos. En paralelo, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) solo gestionó en 2024 el 7% de las contrataciones registradas en la provincia, al intermediar en 23.261 de los 316.904 contratos firmados, mientras que apenas un 16% de los desempleados recurrió a sus oficinas para buscar trabajo. En el ámbito cultural, Córdoba perderá el próximo verano dos de sus referentes: los cines de verano Delicias y Fuenseca. El empresario Antonio Amil ha anunciado que no abrirán tras una “temporada pésima”, marcada por la falta de películas taquilleras, el calor y una caída drástica de público, a lo que se suma una deuda municipal de 40.000 euros.
- Los hogares con pleno empleo están en máximos históricos en Córdoba
- El Servicio Andaluz de Empleo gestiona solo el 7% de los contratos en Córdoba
- Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras "una temporada pésima"
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los hoteles cordobeses alojaron en julio a 8.200 clientes más que hace un año
- La larga ola de calor y un nuevo insecto dejan los patios de Córdoba sin flores
- Dos pacientes del hospital Reina Sofía vuelven a ver la luz del sol tras una larga estancia en la UCI
- El PSOE pedirá la "gestión compartida" de la Mezquita-Catedral si se confirma "negligencia" del Cabildo en el incendio
Provincia
- La Diputación de Córdoba ha concedido más 700 ayudas a la natalidad o adopción este año
- La Junta paraliza las obras en las que se ha encontrado un yacimiento arqueológico en Lucena
- Tres municipios de Córdoba, en nivel moderado por riesgo de circulación del virus del Nilo
- La Junta impulsa en Lucena con casi un millón de euros un centro de formación en bombas de calor
Sucesos
Andalucía
- Andalucía bate su récord de turistas en verano con una subida de precios
- El Parlamento rechaza un pleno extraordinario para informar sobre el incendio de la Mezquita
Incendios en España
España
Deportes
Internacional
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
- El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible
- La Junta lanza la primera convocatoria de 43 cursos para formar al personal de la BLET