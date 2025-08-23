El PSOE denuncia la falta de mantenimiento en el Parque del Flamenco

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, denunció este sábado la falta de mantenimiento y planificación en el Parque del Flamenco, apenas un año después de su inauguración, y criticó al gobierno municipal del PP por “vender titulares sin garantizar resultados”. “El Parque del Flamenco debía convertirse en un nuevo pulmón verde para Córdoba, pero lo que hoy vemos es un espacio seco la mayoría del año, sin papeleras ni fuentes necesarias, con los caminos deteriorados, con más de una veintena de árboles talados y el sistema de riego prometido que sigue sin estar en funcionamiento”, señaló González en una nota remitida por el PSOE.

La edil socialista recordó que el parque se presentó como un proyecto sostenible y moderno, pero la realidad es que el sistema de riego con agua no potable no está aún listo y sin planificación específica, lo que evidencia una gestión improvisada e ineficaz. Además, González recordó que la situación denunciada por el PSOE coincide con la preocupación expresada recientemente por la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, que alertó públicamente del retraso en el desarrollo del plan de arbolado de la ciudad y de la falta de coherencia en la política verde del Ayuntamiento.

Desde el Grupo Municipal Socialista se exigió al alcalde José María Bellido que actúe con responsabilidad y ponga en marcha medidas inmediatas: reposición del arbolado eliminado en el último año, activación del sistema de riego con agua no potable, tal y como se anunció públicamente, un plan de mantenimiento estable y periódico que garantice la conservación del parque a medio y largo plazo y la puesta en marcha del plan director de arbolado y respuesta a las demandas vecinales, que llevan meses reclamando una estrategia clara para Córdoba.

“El PP gobierna a golpe de foto y de inauguración, pero la ciudad necesita gestión, planificación y compromiso real. Córdoba no puede permitirse parques que se inauguran un verano y al siguiente ya muestran claros signos de abandono. Lo que denunciamos hoy no lo decimos solo desde el PSOE, también lo dicen los vecinos y vecinas organizados: Córdoba merece más seriedad y más respeto”, concluyó Mamen González.