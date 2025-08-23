Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 23 de agosto de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Recital
Actuación de Clara Gutiérrez y su grupo
Dentro del ciclo Al calor del flamenco, recital flamenco a cargo de Clara Gutiérrez y su grupo. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
22.00 horas.
Muestra
Continúa la exposición ‘Señales’
La exposición Señales, marca un punto de inflexión en la trayectoria de Salvador Morera, un artista que ha dedicado su vida a la exploración constante de nuevos lenguajes y materiales. Tras una etapa centrada en el hierro, el acero y la terracota, Morera se propuso un cambio radical: buscar una nueva forma de expresión que desafiara tanto su propia práctica artística como las expectativas del público. Estará abierta al público hasta el próximo 14 de septiembre.
CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.
Manríquez, 5.
De 09.00 a 15.00 horas.
Exposición
‘Dibujos preparatorios. paisajes y figuras’
Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras, una singular y única muestra de la trayectoria del artista, donde se muestran 26 dibujos previos a grafito y como obra final varios óleos.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
