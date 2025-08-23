Los fallecidos en Córdoba el sábado 23 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 24 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Manuela Vera Córdoba

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio la San Rafael

M.ª del Carmen Rubio Fernández

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio San Rafael

Francisco Cabrera García

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio San Rafael

Francisco García García

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio San Rafael