Obituario
Los fallecidos en Córdoba el sábado 23 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 24 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Manuela Vera Córdoba
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio la San Rafael
M.ª del Carmen Rubio Fernández
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio San Rafael
Francisco Cabrera García
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio San Rafael
Francisco García García
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio San Rafael
