Los cines Delicias y Fuenseca no abrirán el próximo verano tras "una temporada pésima"

Los cines de verano de Córdoba Delicias y Fuenseca no abrirán sus puertas el próximo verano, según ha informado el empresario Antonio Amil, que a falta de un par de semanas para que acaben la proyecciones ha explicado que "la temporada ha sido pésima, con una caída drástica de público por el calor y la falta de películas taquilleras de este verano". A esta situación, añade, se suma "la falta de ayudas por parte del Ayuntamiento, que adeuda unos 40.000 euros del acuerdo publicitario que teníamos y que no ha cumplido". Según sus cálculos, "la asistencia ha caído más de la mitad respecto al año 2024" en un verano en el que "no ha habido ni un día de lleno".

Amil cree que hoy en día, "la gente busca la comodidad" por lo que "prefieren ver las películas en casa, en televisiones cada vez más grandes y con plataformas donde los estrenos llegan muy pronto". Si a eso se unen "las olas de calor, las noches infernales que se han vivido en Córdoba este verano y el coste que tienen las entradas (5 euros), son muy pocos los que salen de casa para ir al cine, los cines de invierno están igual".

Con este panorama, el empresario, que ostenta la propiedad del cincuenta por ciento de ambos recintos, que en el pasado regentó Martín Cañuelo, ha anunciado que cuando acabe la temporada el próximo 7 de septiembre "los cines solo se abrirán para eventos puntuales", al tiempo que ha descartado que la programación de proyecciones se retome el año que viene.

"Los dejaremos cerrados el resto del tiempo, no se puede hacer nada más", afirma, "si el Ayuntamiento quiere retomar la actividad que los compre y se haga cargo porque nosotros lo hemos intentado, pero si no hay público ni intención de que esto sea sostenible, poco menos podemos hacer". Amil ha mostrado su frustración. "Hemos presentado todo tipo de proyectos, pero estamos atados de pies y manos y no podemos mantener una actividad deficitaria por más tiempo".

El Coliseo San Andrés continuará

Por su parte, el responsable del cine de verano Coliseo San Andrés, José María Casado, ha coincidido con Amil en que "la ola de calor y la falta de películas con el tirón de otros años" han hecho caer considerablemente la taquilla. "Este verano no hemos tenido una temporada para tirar cohetes ni mucho menos, no ha habido ningún lleno, como mucho varios días con media entrada", ha asegurado, "ha sido muy floja". Por eso, se ha visto obligado a recuperar títulos que no son estrenos, pero que han funcionado para atraer a más público. El cine Coliseo cerrará al público el próximo 8 de septiembre. Según Casado, su intención es continuar con la actividad el año que viene. "Yo soy un optimista nato, en esto del cine funciono por amor al arte, o sea, no sacar ni un duro y conformarte", ha concluido.

