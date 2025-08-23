La calle Alfonso XIII, cortada este domingo: alternativas para circular por el centro de Córdoba

La calle Alfonso XIII, en el centro de Córdoba, permanecerá cortada buena parte de este domingo y el Ayuntamiento de Córdoba ha informado de las alternativas habilitadas para circular por esta zona.

El corte de tráfico se debe a una inspección de la red básica de alcantarillado, según el Consistorio, y acarreará el corte total del tráfico desde las 7.00 hasta las 15.00 horas.

La delegación de Movilidad del Ayuntamiento ha pedido a los cordobeses colaboración y planificación previa para desplazamientos por esta zona en los horarios mencionados. Esta calle es muy transitada y conecta Capitulares con la plaza de las Tendillas. Durante las horas de trabajo, el Consistorio dispondrá la señalización adecuada. Por lo tanto, ruega que se atienda a las señales y a las indicaciones de los operarios.

Un autobús de Aucorsa llegando a la calle Alfonso XIII. / MANUEL MURILLO

Las alternativas

Para circular por el centro de Córdoba este domingo, el Ayuntamiento habilitará el viario Acire (reservado para los residentes) número 3 para facilitar la entrada por la calle Valladares y la salida por la calle Málaga.

También se podrá circular de forma extraordinaria por la calle Capitulares y por la conexión con la calle María Cristina para faciltar el acceso al vecindario de la propia calle Alfonso XIII, de la calle Carbonell y Morand y de la calle Conde Torres Cabrera.

Transporte público: una parada menos

El transporte público también se valdrá de estos itinerarios alternativos que el Ayuntamiento ha habilitado para mantener el servicio habitual en la ciudad. Sin embargo, al no poder acceder por la calle Alfonso XIII, la parada de la calle Claudio Marcelo (Tendillas), utilizada por varias líneas de autobuses de Aucorsa, quedará fuera de servicio durante este horario.

Así lo anunció la empresa pública de transporte este viernes. Además, informó de las paradas más cercanas disponibles: