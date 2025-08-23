Intervención de emergencia

El Cabildo informa de que los trabajos en la Mezquita-Catedral tras el incendio avanzan "a buen ritmo"

Se ha instalado una sobrecubierta metálica para preservar de las inclemencias meteorológicas y facilitar el trabajo del personal de obrería

Así avanzan los trabajos de emergencia en la Mezquita-Catedral

Así avanzan los trabajos de restauración de la Mezquita-Catedral / Córdoba

La intervención de emergencia iniciada en los dos espacios afectados por el incendio del pasado día 8 de agosto en la Mezquita-Catedral continúan desarrollándose "a buen ritmo".

Así, durante estos días se ha procedido a la retirada, revisión y estudio detallado de restos, al desmontaje de las estructuras de madera de las cubiertas afectadas, a la instalación de una sobrecubierta para prever alguna inclemencia meteorológica, sustitución de las canales de plomo y al pintado de las bóvedas de las naves 3 y 4 que se encontraban manchadas de hollín.

La restauración

Finalizada esta fase, se procederá a la redacción del proyecto de restauración para presentar a la delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía y demás instituciones implicadas y que constará de dos partes diferenciadas. En primer lugar, se acometerá la restauración de la zona de cubiertas para, en un segundo proyecto, abordar el interior de las capillas.

El Cabildo recuerda que correrá íntegramente con todos los gastos ocasionados por la restauración.

