Intervención de emergencia
El Cabildo informa de que los trabajos en la Mezquita-Catedral tras el incendio avanzan "a buen ritmo"
Se ha instalado una sobrecubierta metálica para preservar de las inclemencias meteorológicas y facilitar el trabajo del personal de obrería
La intervención de emergencia iniciada en los dos espacios afectados por el incendio del pasado día 8 de agosto en la Mezquita-Catedral continúan desarrollándose "a buen ritmo".
Así, durante estos días se ha procedido a la retirada, revisión y estudio detallado de restos, al desmontaje de las estructuras de madera de las cubiertas afectadas, a la instalación de una sobrecubierta para prever alguna inclemencia meteorológica, sustitución de las canales de plomo y al pintado de las bóvedas de las naves 3 y 4 que se encontraban manchadas de hollín.
La restauración
Finalizada esta fase, se procederá a la redacción del proyecto de restauración para presentar a la delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía y demás instituciones implicadas y que constará de dos partes diferenciadas. En primer lugar, se acometerá la restauración de la zona de cubiertas para, en un segundo proyecto, abordar el interior de las capillas.
El Cabildo recuerda que correrá íntegramente con todos los gastos ocasionados por la restauración.
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
- El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible
- La Junta lanza la primera convocatoria de 43 cursos para formar al personal de la BLET
- El Plan Asfalto, que actuará en 53 calles hasta octubre, empieza en La Victoria