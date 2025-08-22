La Junta de Andalucía ha decidido paralizar las obras en Lucena tras descubrirse un yacimiento arqueológico en una finca contigua a los terrenos donde se construyen dos megaplantas solares, a la espera de los informes pertinentes sobre su valor patrimonial. En otro ámbito, la Diputación de Córdoba ha reforzado su apoyo a la natalidad y la adopción con la concesión de más de 700 ayudas en 2025. La segunda resolución definitiva incluye 270 subvenciones que suman 165.600 euros y se añaden a las 459 aprobadas en la primera fase. En materia turística, los hoteles cordobeses recibieron en julio a 80.770 clientes, 8.200 más que en el mismo mes de 2024, lo que representa un incremento del 11,37%. Aunque julio es un periodo de temporada baja, estos datos del INE confirman la buena tendencia del sector, que acumula un aumento del 0,18% en los siete primeros meses del año.

