La actualidad del viernes 22 de agosto
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El hallazgo de un yacimiento en Lucena, las ayudas a la natalidad de la Diputación y la ocupación de los hoteles en julio dominan la actualidad informativa
La Junta de Andalucía ha decidido paralizar las obras en Lucena tras descubrirse un yacimiento arqueológico en una finca contigua a los terrenos donde se construyen dos megaplantas solares, a la espera de los informes pertinentes sobre su valor patrimonial. En otro ámbito, la Diputación de Córdoba ha reforzado su apoyo a la natalidad y la adopción con la concesión de más de 700 ayudas en 2025. La segunda resolución definitiva incluye 270 subvenciones que suman 165.600 euros y se añaden a las 459 aprobadas en la primera fase. En materia turística, los hoteles cordobeses recibieron en julio a 80.770 clientes, 8.200 más que en el mismo mes de 2024, lo que representa un incremento del 11,37%. Aunque julio es un periodo de temporada baja, estos datos del INE confirman la buena tendencia del sector, que acumula un aumento del 0,18% en los siete primeros meses del año.
- La Junta paraliza las obras en las que se ha encontrado un yacimiento arqueológico en Lucena
- La Diputación de Córdoba ha concedido más 700 ayudas a la natalidad o adopción este año
- Los hoteles cordobeses alojaron en julio a 8.200 clientes más que hace un año
- Dos pacientes del hospital Reina Sofía vuelven a ver la luz del sol tras una larga estancia en la UCI
- El PSOE pedirá la "gestión compartida" de la Mezquita-Catedral si se confirma "negligencia" del Cabildo en el incendio
- El Ayuntamiento vuelve a licitar la obra para reformar y hacer accesible el circuito del Colacao
- La Junta impulsa en Lucena con casi un millón de euros un centro de formación en bombas de calor
- Tres municipios de Córdoba, en nivel moderado por riesgo de circulación del virus del Nilo
- Movilizado un helicóptero del 061 por un choque frontal con cinco heridos en Cabra
- Los bomberos intervienen en el incendio de una nave en La Torrecilla-Amargacena, que amenaza con extenderse
