La actualidad del viernes 22 de agosto

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El hallazgo de un yacimiento en Lucena, las ayudas a la natalidad de la Diputación y la ocupación de los hoteles en julio dominan la actualidad informativa

Las ayudas de Diputación buscan incentivar la natalidad.

Las ayudas de Diputación buscan incentivar la natalidad. / Pixabay

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Junta de Andalucía ha decidido paralizar las obras en Lucena tras descubrirse un yacimiento arqueológico en una finca contigua a los terrenos donde se construyen dos megaplantas solares, a la espera de los informes pertinentes sobre su valor patrimonial. En otro ámbito, la Diputación de Córdoba ha reforzado su apoyo a la natalidad y la adopción con la concesión de más de 700 ayudas en 2025. La segunda resolución definitiva incluye 270 subvenciones que suman 165.600 euros y se añaden a las 459 aprobadas en la primera fase. En materia turística, los hoteles cordobeses recibieron en julio a 80.770 clientes, 8.200 más que en el mismo mes de 2024, lo que representa un incremento del 11,37%. Aunque julio es un periodo de temporada baja, estos datos del INE confirman la buena tendencia del sector, que acumula un aumento del 0,18% en los siete primeros meses del año.

Además, destacamos estas otras noticias:

