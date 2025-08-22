La actualidad del viernes 22 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los exámenes de conducir, el déficit de trabajadores ante las jubilaciones previstas y la pasarela peatonal de Levante suben al podio de la actualidad informativa
En Córdoba, más de la mitad de quienes hacen la última prueba para el carné de conducir tendrán que repetirla. Más del 57% de los alumnos suspende el examen práctico, según datos de la Asociación de Autoescuelas, que advierte de que aprobar exige entre 30 y 40 clases. La dificultad en el acceso al carné de conducir coincide con otro dato preocupante: en la próxima década se jubilarán 90.000 cordobeses frente a solo 24.300 nuevos trabajadores, lo que triplica las salidas frente a las entradas al mercado laboral, según la Fundación Adecco. Mientras tanto, el Ayuntamiento avanza en las obras del parque de Levante, donde ya se han instalado los pilotes de la pasarela peatonal para acceder a esta zona verde de reciente construcción.
- Más del 57% de los alumnos suspende el examen práctico de conducir en Córdoba
- Relevo laboral en Córdoba: 90.000 jubilaciones frente a 24.300 trabajadores nuevos
- Comienzan los trabajos para la instalación de la pasarela peatonal en el parque de Levante
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El hospital Reina Sofía logra la autorización para desarrollar terapias avanzadas contra cánceres de sangre
- El Ayuntamiento licita la obra de mejora de la planta de tratamiento de biorresiduos por más de un millón
- La ordenanza que regulará las despedidas de soltero y el botellón en Córdoba se retrasa para resolver alegaciones
- El Ayuntamiento de Córdoba abre una línea de ayudas de 20.000 euros para actividades de asociaciones juveniles
Provincia
- El puente de hierro Villa del Río reabre al tráfico tras las obras de ampliación de la Junta
- Arranca la Real Feria de Agosto de Palma del Río sin fuegos artificiales por el riesgo de incendio
- Antonio Pulido, pregonero de la 70ª Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles
- Bujalance aprueba el primer plan de la provincia para frenar la expansión de plantas solares
- La Junta declara de utilidad pública la infraestructura de evacuación del proyecto fotovoltaico Guadame 2
Sucesos
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- Detenido en Córdoba un condenado por violar a una menor huido de la justicia desde Mallorca
Campo
Andalucía
Incendios en España
- Última hora de los incendios en España | Ligero optimismo contra el fuego tras la bajada de las temperaturas
España
- La directora de Protección Civil se revuelve contra el PP por llamarla "pirómana": "Aquellos que no aportan, que se aparten"
Cultura
Deportes
- El Córdoba CF realiza su tradicional homenaje floral a San Rafael
- Jacobo abre su cuenta goleadora 49 días antes que en la temporada pasada
Internacional
- Estados Unidos y la UE formalizan el acuerdo que pone fin a la guerra comercial
- Zelenski propone reunirse con Putin en Suiza, Austria o Turquía
