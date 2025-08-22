En Córdoba, más de la mitad de quienes hacen la última prueba para el carné de conducir tendrán que repetirla. Más del 57% de los alumnos suspende el examen práctico, según datos de la Asociación de Autoescuelas, que advierte de que aprobar exige entre 30 y 40 clases. La dificultad en el acceso al carné de conducir coincide con otro dato preocupante: en la próxima década se jubilarán 90.000 cordobeses frente a solo 24.300 nuevos trabajadores, lo que triplica las salidas frente a las entradas al mercado laboral, según la Fundación Adecco. Mientras tanto, el Ayuntamiento avanza en las obras del parque de Levante, donde ya se han instalado los pilotes de la pasarela peatonal para acceder a esta zona verde de reciente construcción.

