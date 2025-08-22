Torrico exige al PSOE que "deje de intentar extrapolar al ámbito local sus carencias" por los incendios forestales

El portavoz del Gobierno Local, Miguel Ángel Torrico, ha exigido al grupo municipal socialista que "abandone su táctica de intentar extrapolar al ámbito local las polémicas en las que se ve envuelto el Gobierno de Pedro Sánchez por manifiesta incompetencia y falta de gestión" en respuesta a las declaraciones de la concejala Alicia Moya, que este jueves pedía al Gobierno municipal "que se implique directamente en la prevención de incendios".

Para Torrico, "el último intento de esta estrategia" de Moya en materia de prevención de incendios "que busca, una vez más, tapar los problemas que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene a nivel nacional con una pésima gestión que ha desembocado en la peor ola de incendios que se recuerda en nuestro país", ha indicado el portavoz, quien le ha recordado a la edil socialista que "el Gobierno Local de Córdoba ha hecho y va a seguir haciendo los deberes en materia de prevención de incendios en el ámbito de sus competencias".

En este sentido, el portavoz del Gobierno Local ha recordado al PSOE que "el incendio que se declaró en el entorno de la Albaida se inició en el entorno de una carretera de ámbito provincial en la que, pocas semanas antes del suceso, se habían realizado las labores de desbroce y limpieza después de años de abandono por parte de los gobiernos socialistas en la Diputación".

De la misma manera, el portavoz del Gobierno Local ha indicado que "por parte de la Delegación de Infraestructuras no solo se ha sacado a licitación el contrato para el desbroce de caminos y cunetas sino que previamente se han realizado labores de desbroce de limpieza de maleza en el tramo municipal de la carretera de Trassierra, en la avenida San José de Calasanz o en la CO-3438, así como la labores de desbroce forestal en zonas como Llanos de Arjona, Pozo de las Nieves y La Aduana", ha señalado Torrico que ha recordado al PSOE que "el incendio de pastos que afectó la pasada semana al solar del antiguo Pabellón de la Juventud se declaró en una superficie en la que, el pasado día 29 de julio se realizaron labores de limpieza y desbroce de pastos".

"Ya que hablamos de hacer los deberes", ha indicado Torrico, "este Gobierno Local ha sido el único que ha aprobado el primer Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales, fechado en 2023, en el que se estipulan las medidas de prevención para evitar situaciones de riesgo en nuestra Sierra, algo por cierto a lo que estábamos obligados desde el año 1999". Es por esto que el portavoz del Gobierno Local exige al PSOE "que abandone su política de fango y declaraciones incendiarias con un tema tan sensibles como éste y se pongan a trabajar y colaborar para que, entre todos, velemos por nuestro medio ambiente y la calidad de vida de los cordobeses".