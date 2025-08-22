Dos pacientes del hospital Reina Sofía vuelven a ver la luz del sol tras una larga estancia en la UCI

Rocío y Lucas son dos pacientes andaluces que se recuperan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba tras un trasplante bipulmonar, y ayer jueves fue un día especial para ambos, ya que "pudieron salir a la calle aprovechando la bajada de temperaturas de los últimos días para respirar aire fresco y disfrutar de la luz del sol después de largos periodos de hospitalización y de las difíciles situaciones que han ido superando".

Para Rocío este paseo por el recinto hospitalario "fue un regalo muy especial, pues le permitió celebrar su cumpleaños con la familia tras siete meses de ingreso de la UCI", siendo ésta la primera vez que pisaba la calle después del injerto, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa. Mientras que para Lucas, que lleva unos cuatro meses en intensivos, no era su primera salida, "pero también vivió la experiencia con mucha ilusión", y "junto a los profesionales sanitarios ambos pacientes vivieron momentos muy emotivos".

"Una inyección de energía"

La intensivista que coordinó la salida, Purificación Carmona, ha explicado que "los minutos que pasan fuera son una inyección de energía que puede favorecer su recuperación. Ayer se dieron las condiciones que exige un paseo de este tipo y nos pusimos en marcha. El esfuerzo merece la pena cuando ves lo bien que les sienta y cómo influye en su proceso de recuperación".

Este tipo de salidas, que están organizadas y supervisadas por profesionales de UCI, se enmarcan en el Plan de Humanización del Hospital Reina Sofía y buscan facilitar un contacto progresivo con la vida cotidiana tras largas estancias en áreas críticas. Se trata de "un gesto sencillo, pero cargado de simbolismo, que exige del acompañamiento de personal médico, de enfermería y celadores" y ayer jueves, además, también se sumaron fisioterapeutas.

Las personas que permanecen largas temporadas en UCI suelen sufrir secuelas físicas y psicológicas derivadas de la hospitalización prolongada, tales como desorientación temporal, ansiedad o debilidad muscular, y "humanizar este proceso y favorecer el contacto con la naturaleza puede mejorar y acelerar su recuperación". Por eso es frecuente ver a los pacientes paseando por los exteriores del centro sanitario bajo la supervisión del personal.