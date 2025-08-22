Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 22 de agosto de 2025

Flamenco en la terraza

Actuación de María Castro

Dentro del ciclo Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de María Castro. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. CRV. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Muestra

Continúa la exposición ‘Señales’

La exposición Señales marca un punto de inflexión en la trayectoria de Salvador Morera, un artista que ha dedicado su vida a la exploración constante de nuevos lenguajes y materiales. Tras una etapa centrada en el hierro, el acero y la terracota, Morera se propuso un cambio radical: buscar una nueva forma de expresión que desafiara tanto su propia práctica artística como las expectativas del público. Estará abierta al público hasta el próximo 14 de septiembre.

CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. Manríquez, 5. De 09.00 a 15.00 horas.

Continúa la exposición ‘Señales’ / CÓRDOBA

Exposición

‘Dibujos preparatorios. paisajes y figuras’

Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras, una singular y única muestra de la trayectoria del artista, donde se muestran 26 dibujos previos a grafito y como obra final varios óleos.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 09.00 a 21.00 horas.