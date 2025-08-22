Los hoteles cordobeses alojaron en julio a 8.200 clientes más que hace un año

Los hoteles cordobeses recibieron durante el mes de julio un total de 80.770 clientes, una cifra que mejora considerablemente a la que se dio en el mismo mes del año anterior cuando se registraron 72.526 y que supone un incremento porcentual del 11,37%. Son unas cifras que, según los datos publicados este viernes por el INE y pese a ser un periodo de temporada baja, han permitido que en lo que va de año el sector siga manteniendo la tendencia alcista de los últimos meses. El resultado es un incremento en el número de clientes hoteleros del 0,18% entre enero y julio respecto a 2024.

Hay que tener en cuenta que julio y agosto son los meses de menor movimiento turístico en la ciudad. Las altas temperaturas es el hándicap principal con el que tiene que enfrentarse el empresario turístico de Córdoba, no obstante, la amplia oferta cultural, musical sobre todo, que ofrece Córdoba ayuda a mantener el tipo, junto a los viajeros que hacen escapadas desde las playas cercanas para conocer la ciudad califal. Con ello, julio del 2025, pese a no haber sido el mejor de la serie, ha logrado resultados próximos a los de 2014, cuando llegaron a Córdoba algo más de 82.000 clientes.

Entrando en algunos detalles, se puede apreciar que han sido los visitantes españoles los que han contribuido a que el balance siga siendo positivo, pues se ha registrado un incremento sobre el año anterior de 17,34%, al pasar de los 41.117 visitantes de julio de 2024 a los 48.246 del presente ejercicio. Por su parte, los clientes de otras nacionalidades, que también han aumentado, lo han hecho de una manera más moderada, un 3,55%, al aumentar solo en 1.000 visitantes, pasando de los 31.409 de hace un año a los 31.524 de julio de 2025.

Las pernoctaciones

También las noches de hotel han mejorado respecto al año anterior, pues han experimentado un incremento del 2,9%. Así, en el mes de julio de 2025 los hoteles cordobeses han registrado un total de 133.177 noches, frente a las 129.419 del mismo periodo del año anterior. De nuevo en este epígrafe han sido los clientes españoles los que han tirado de la actividad, al aumentar en un 5,73% sus reservas. Las cifras del INE recogen que en julio los españoles protagonizaron 79.200 noches de hotel en Córdoba, frente a las 53.977 de los extranjeros, cifra que supone un descenso sobre 2024 del 1,09%.