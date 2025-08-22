Los fallecidos en Córdoba el viernes 22 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 23 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

José Antonio Gistas Peyrona

La inhumación está prevista a las 10:30 horas en el cementerio la Salud

María Moya Barroso

La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el cementerio San Rafael

Enrique Barona Caparrós

La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el cementerio la Fuensanta

Ana María Marín Tanco

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio San Rafael