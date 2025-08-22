Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 22 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 23 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
José Antonio Gistas Peyrona
La inhumación está prevista a las 10:30 horas en el cementerio la Salud
María Moya Barroso
La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el cementerio San Rafael
Enrique Barona Caparrós
La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el cementerio la Fuensanta
Ana María Marín Tanco
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio San Rafael
