Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 22 de agosto

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 23 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

José Antonio Gistas Peyrona

La inhumación está prevista a las 10:30 horas en el cementerio la Salud

María Moya Barroso

La inhumación está prevista a las 11:00 horas en el cementerio San Rafael

Enrique Barona Caparrós

La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el cementerio la Fuensanta

Ana María Marín Tanco

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio San Rafael

