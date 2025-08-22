Emacsa duplica la limpieza de colectores e incrementa la inspección de la red de saneamiento en el último año

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) ha vuelto a registrar una cifra récord en lo que a actuaciones de limpieza e inspección de la red de saneamiento de Córdoba se refiere, tanto en volumen como en eficacia preventiva. El informe que así lo recoge, que comprende el periodo entre enero y junio de 2025, concluye que la empresa municipal ha duplicado la limpieza de colectores e incrementado un 300% el número de inspecciones de la red con respecto al mismo periodo del año anterior.

En total, Emacsa ha limpiado 162.117 metros de colectores, ha actuado en 33.824 imbornales e inspeccionado 100.933 metros de red, cifras que multiplican las del pasado ejercicio, cuando se limpiaron 84.000 metros de colectores, actuado sobre 33.302 imbornales e inspeccionado 25.000 metros. El presidente de la empresa, Daniel García Ibarrola, ha señalado que estos datos “confirman una evolución positiva gracias a la mejora en la planificación y la capacidad operativa de la empresa”, destacando el valor del trabajo preventivo.

Anticiparse a los problemas

“Anticiparse a los problemas es la mejor manera de evitar colapsos, malos olores o incidencias en época de lluvias intensas. No es una labor que se vea en superficie, pero su impacto es fundamental en la calidad de vida de la ciudad”, ha señalado el teniente de alcalde delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Uno de los datos más significativos es el crecimiento en la limpieza de colectores, que ha pasado de 88 kilómetros a más de 162 kilómetros, lo que representa un incremento del 84%. Este esfuerzo refuerza la capacidad de evacuación de la red en caso de lluvias torrenciales y minimiza riesgos en zonas especialmente sensibles. Además, se ha multiplicado por cuatro la distancia de red inspeccionada, lo que permite detectar puntos críticos antes de que se conviertan en incidencias.

“Estas inspecciones son clave para hacer un mantenimiento planificado, inteligente y con criterios de eficiencia”, ha apuntado García Ibarrola. Como cada año, Emacsa intensificará en agosto y septiembre su plan especial de limpieza de imbornales. En palabras del presidente, “estamos mejor preparados que nunca para afrontar episodios de lluvias, con una red más vigilada, más cuidada y que nos permite llegar al otoño con las garantías suficientes para afrontar posibles episodios de lluvias intensas”.