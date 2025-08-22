Detenido por robar en un establecimiento del Sector Sur tras forzar la cerradura

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre por robar en un establecimiento comercial del barrio del Sector Sur de la capital cordobesa al que accedió forzar la la cerradura de la puerta de entrada, ha informado este cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Según han detallado los agentes, los hechos tuvieron lugar a finales de la semana pasada, cuando se tuvo conocimiento de que el establecimiento comercial había sufrido un robo tras forzar los accesos. Los autores lograron sustraer dinero en efectivo, alimentos, así como diverso material y aparatos electrónicos, entre ellos una impresora de etiquetas, una impresora láser y un detector de billetes.

Ante los hechos denunciados, los agentes de la Policía Nacional abrieron una investigación que permitió recabar información sobre las características físicas del autor del robo.

Intentó huir de una vivienda

Posteriormente, una patrulla en servicio observó en la vía pública a una persona que coincidía con la descripción aportada, quien se introdujo en un inmueble, dirigiéndose los agentes de inmediato hasta este domicilio, siendo recibidos por una tercera persona.

Mientras se realizaban las gestiones oportunas, los policías observaron cómo el individuo intentaba huir del lugar, iniciándose una persecución que concluyó con su detención a escasos metros, como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Según detalla la nota de prensa, tras ser puesto a disposición judicial competente, el detenido quedó en libertad.