Hacemos Córdoba exige al gobierno municipal que planifique con los consejos de distrito las actuaciones previstas para 2026

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha reclamado al gobierno local que convoque a partir de septiembre reuniones con los consejos de distrito de toda la ciudad para planificar, con “consenso y participación vecinal”, todas las actuaciones que se llevarán a cabo en Córdoba durante el año 2026. Desde la coalición de izquierdas insisten en que la única forma de que el Ayuntamiento esté al servicio de la ciudadanía es escuchando las necesidades reales de los barrios.

Hacemos Córdoba denuncia que en los últimos seis años "el equipo de gobierno ha dado la espalda a vecinos, asociaciones y colectivos, tomando decisiones desde los despachos sin tener en cuenta la opinión de quienes mejor conocen las carencias y prioridades de cada zona". “El Ayuntamiento no puede seguir funcionando como un cortijo donde unos pocos deciden por todos. Las actuaciones en los barrios deben responder a criterios compartidos y no a imposiciones unilaterales”, subrayan.

Para Hacemos Córdoba, es imprescindible que todas las delegaciones municipales con competencias en el espacio público se sienten con los consejos de distrito para acordar conjuntamente el listado de actuaciones prioritarias. “No basta con presentar proyectos a bombo y platillo. Hay que escuchar primero, consensuar después y ejecutar con responsabilidad”, afirman.

Además, desde la coalición recuerdan que el problema no es la falta de dinero, sino la incapacidad del gobierno municipal para ejecutar los presupuestos. “El alcalde sigue acumulando récords de dinero sin gastar, mientras los barrios se deterioran. Solo en 2024 se dejaron sin ejecutar decenas de millones de euros”, critican.

Por eso, Hacemos Córdoba considera fundamental que estas reuniones con los consejos de distrito sirvan para anticipar y planificar el presupuesto de 2026, evitando los retrasos habituales que año tras año provocan que los proyectos no lleguen a tiempo y queden en papel mojado. “Los vecinos no pueden seguir esperando mientras los fondos se quedan en los cajones. Es urgente revertir esta situación”, remarcan.

Desde Hacemos Córdoba piden un giro de 180 grados en la política participativa del Ayuntamiento. “La ciudadanía tiene derecho a opinar, a priorizar y a tomar parte en las decisiones que afectan a su día a día. Es hora de que el alcalde y su equipo dejen de gobernar de espaldas a la gente y se comprometan de una vez con una gestión transparente, eficaz y verdaderamente participativa”, concluyen.