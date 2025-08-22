Sucesos Córdoba
Los bomberos intervienen en el incendio de una nave en La Torrecilla-Amargacena, que amenaza con extenderse
Efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento trabajan para evitar que el fuego se propaga a las naves colindantes
Los bomberos de Córdoba se encuentran en estos momentos actuando en el incendio declarado en una nave del polígono industrial Amargacena-La Torrecilla, donde las llamas amenanzan con propagarse a las naves colindantes.
De hecho, efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) están trabajando en dos frentes, por un lado en la extinción del fuego en la nave siniestrada, que alberga vehículos en su interior y, por otro, refrescando las naves colindantes.
Por el momento se está intentando localizar al dueño de la nave incendiada y se desconocen las causas que han podido provocar el siniestro.
