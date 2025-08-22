Uno de cada dos alumnos de los ciclos formativos de Cruz Roja en Córdoba encuentra empleo tras graduarse

Uno de cada dos alumnos de los ciclos formativos que oferta Cruz Roja en Córdoba encuentra empleo al terminar sus estudios. Así lo indica la institución humanitaria en un comunicado, en el que señala que tiene activos en la ciudad, de cara al próximo curso, los grados medios de ‘Técnico/a en emergencias sanitarias’ (TES) y de ‘Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería’ (TCAE), con un índice de inserción laboral entre ambos del 50 por ciento, muy por encima de la media nacional. "Prueba de ello es que 72 de los 143 alumnos/as que han pasado hasta ahora por alguno de estos dos ciclos consiguieron trabajo después de graduarse", añaden desde la citada oenegé.

De hecho, en el último curso, este porcentaje de inserción ha sido incluso más alto en uno de estos ciclos, el TES, donde nueve de cada diez alumnos/as hallaron trabajo tras finalizar sus estudios, un dato que consolida a este ciclo como una de las opciones más efectivas para acceder al sector sanitario.

La directora del Centro de Formación de Cruz Roja en Córdoba, María José Ruz Palacios, destaca que “estas cifras reflejan el compromiso de Cruz Roja con una formación de calidad, adaptada a las necesidades reales del mercado. Nuestro alumnado sale preparado para afrontar los retos profesionales desde el primer día”.