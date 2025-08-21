El acceso peatonal al parque de Levante, uno de los grandes pulmones de la ciudad, está cada vez más cerca. Los trabajos ya han comenzado con la instalación de los pilotes que darán soporte a la futura pasarela peatonal. Por otro lado, según un informe de la Fundación Adecco, en los próximos diez años abandonarán el mercado laboral en Córdoba el triple de personas de las que empezarán a trabajar. O lo que es lo mismo: 90.000 jubilaciones frente a 24.300 trabajadores nuevos. Por último, ya en clave deportiva, el Córdoba CF mantuvo su tradicional homenaje floral a San Rafael en la Iglesia del Juramento. La plantilla y el cuerpo técnico blanquiverde se desplazó hacia la Iglesia del Juramento para presentar sus respetos al Custodio de la ciudad, al igual que para manifestar sus deseos y peticiones de cara a una campaña que espera sea exitosa en todos los ámbitos.

