La actualidad del jueves 21 de agosto
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La pasarela peatonal en Levante, el déficit de trabajadores ante las jubilaciones previstas y la ofrenda floral del Córdoba CF centran el interés informativo
El acceso peatonal al parque de Levante, uno de los grandes pulmones de la ciudad, está cada vez más cerca. Los trabajos ya han comenzado con la instalación de los pilotes que darán soporte a la futura pasarela peatonal. Por otro lado, según un informe de la Fundación Adecco, en los próximos diez años abandonarán el mercado laboral en Córdoba el triple de personas de las que empezarán a trabajar. O lo que es lo mismo: 90.000 jubilaciones frente a 24.300 trabajadores nuevos. Por último, ya en clave deportiva, el Córdoba CF mantuvo su tradicional homenaje floral a San Rafael en la Iglesia del Juramento. La plantilla y el cuerpo técnico blanquiverde se desplazó hacia la Iglesia del Juramento para presentar sus respetos al Custodio de la ciudad, al igual que para manifestar sus deseos y peticiones de cara a una campaña que espera sea exitosa en todos los ámbitos.
- Comienzan los trabajos para la instalación de la pasarela peatonal en el parque de Levante
- Relevo laboral en Córdoba: 90.000 jubilaciones frente a 24.300 trabajadores nuevos
- El Córdoba CF realiza su tradicional homenaje floral a San Rafael
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El hospital Reina Sofía logra la autorización para desarrollar terapias avanzadas contra cánceres de sangre
- El Ayuntamiento licita la obra de mejora de la planta de tratamiento de biorresiduos por más de un millón
- La ordenanza que regulará las despedidas de soltero y el botellón en Córdoba se retrasa para resolver alegaciones
- El Ayuntamiento de Córdoba abre una línea de ayudas de 20.000 euros para actividades de asociaciones juveniles
Sucesos
- Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo
- Detenido en Córdoba un condenado por violar a una menor huido de la justicia desde Mallorca
Provincia
- El puente de hierro Villa del Río reabre al tráfico tras las obras de ampliación de la Junta
- La Junta expone los planes de restauración de tres proyectos mineros en Córdoba
- Bujalance aprueba el primer plan de la provincia para frenar la expansión de plantas solares
- La Junta declara de utilidad pública la infraestructura de evacuación del proyecto fotovoltaico Guadame 2
Campo
Incendios en España
- Última hora de los incendios en España | Ligero optimismo contra el fuego tras la bajada de las temperaturas
Andalucía
Internacional
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
- El Infoca y los bomberos de Córdoba extinguen el incendio de la carretera de Trassierra
- El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible
