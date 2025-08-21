La actualidad del jueves 21 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La situación de las personas que cobran una pensión no contributiva en Córdoba, talleres para mayores que sufren la soledad durante los meses de verano y el contrato del Ayuntamiento para realizar una excavación en Cercadilla, principales temas de este jueves
En Córdoba hay 8.350 pensionistas que rozan la pobreza severa, de los cuales la mayoría son mujeres. Y es que, la pensión no contributiva media en la provincia se encuentra en 595 euros mensuales. Muchas personas mayores afrontan el verano, no solo desafiando unas altas temperaturas que merman su salud, sino a la soledad y la tristeza. Por ello, voluntarios de Cruz Roja organizan talleres para romper su aislamiento. Por otro lado, Urbanismo licitará un contrato para hacer una excavación en el yacimiento arqueológico de Cercadilla como parte del proyecto para recuperar y abrir a las visitas el lugar.
- 8.350 pensionistas cordobeses rozan la pobreza severa y la mayoría son mujeres
- Cuando el termómetro sube la soledad y la tristeza: el verano "invisible" de las personas mayores en Córdoba
- Urbanismo sacará a licitación la excavación arqueológica de Cercadilla
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- José Villamor, sobre las pensiones no contributivas: "Algunas personas no pueden comprar medicinas"
- La pensión contributiva de Córdoba es un 14% más baja que en España
- El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida de Carlos III para hacerla más accesible
- Zara abrirá en el mes de septiembre su nueva tienda de Córdoba en la calle Jesús y María
- La firma de moda Bershka cerrará su tienda en el centro comercial La Sierra el 13 de septiembre
Sucesos
- Desagradable "reto viral": cierran durante un día la piscina de La Rambla por la presencia de restos fecales
- Investigan a un joven de 23 años de Palma del Río como presunto autor de un incendio forestal intencionado
- Un incendio en Peñarrita obliga a evacuar animales y moviliza a bomberos e Infoca
Provincia
- Investigan una posible villa romana en las obras de dos grandes plantas solares en Lucena
- El nuevo sistema de préstamo de bicis eléctricas de Montilla estará en 2026
Deportes
Incendios en España
- Última hora de los incendios en España | 21 fuegos graves persisten pese a la tregua de calor
- Vecinos que desafían al fuego: "No somos unos irresponsables"
Andalucía
- Andalucía ratifica su rechazo a la quita de 18.700 millones de euros que el Gobierno aprobará en septiembre
Internacional
