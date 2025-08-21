En Córdoba hay 8.350 pensionistas que rozan la pobreza severa, de los cuales la mayoría son mujeres. Y es que, la pensión no contributiva media en la provincia se encuentra en 595 euros mensuales. Muchas personas mayores afrontan el verano, no solo desafiando unas altas temperaturas que merman su salud, sino a la soledad y la tristeza. Por ello, voluntarios de Cruz Roja organizan talleres para romper su aislamiento. Por otro lado, Urbanismo licitará un contrato para hacer una excavación en el yacimiento arqueológico de Cercadilla como parte del proyecto para recuperar y abrir a las visitas el lugar.

