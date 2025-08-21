La Plataforma del Voluntariado prepara el primer encuentro de Córdoba

La Plataforma del Voluntariado de Córdoba se encuentra ultimando la organización del primer Encuentro de Entidades de Córdoba, un evento que aspira a llegar "para quedarse, vista la buena acogida que ha tenido la iniciativa entre las entidades de Córdoba y provincia", según ha señalado la organización en una nota.

Este evento se celebrará el sábado, 20 de septiembre, en el Jardín Botánico de Córdoba, en horario de 10.00 a 17.00 horas, contando con espacios formativos, ludoteca, mesas informativas y actividades lúdicas de más de treinta asociaciones, documentales, exposiciones, almuerzo gratuito para las personas asistentes y música en directo.

Jornada de convivencia

Con esta actividad, la Plataforma del Voluntariado de Córdoba se propone facilitar un día festivo y de convivencia entre las personas que forman parte de las asociaciones, así como acercar el trabajo que realizan a la ciudadanía, por lo que es un evento abierto al público. “Es necesario contar con espacios donde las personas que formamos parte de las entidades nos encontremos y nos conozcamos un poco más en el plano personal, donde podamos compartir una conversación de manera distendida y contar experiencias más allá del propio dinamismo asociativo”, declara Pilar Pineda, presidenta de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba.

El evento no es una casualidad, sino que nace a raíz de la experiencia vivida el año pasado, donde en el marco del 25 aniversario de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba, se unieron más de cuatrocientas personas a la celebración, también en el Jardín Botánico, y con unas características similares a la actividad que se está organizando. “Las entidades nos han demandado una y otra vez que debíamos repetir el evento del año pasado, y aquí estamos. Si bien ya no en el marco propio de un aniversario, sino poniendo el foco en el encuentro entre personas”, indica la presidenta de la Plataforma.

Esta actividad cuenta con el apoyo del Imgema, la Delegación de Igualdad, Cooperación, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, las Delegaciones de Cultura y Patrimonio Histórico, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, Cultura en Red, Sadeco y Tris Danza Oriental.