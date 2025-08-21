La pensión contributiva de Córdoba es un 14% más baja que en España

Los pensionistas cordobeses perciben una media de 1.243 euros mensuales y este importe es un 14% más bajo que el promedio español, de acuerdo con la última información difundida por la Seguridad Social, relativa al pasado mes de julio. En este sentido, la provincia se mantiene a la cola de España por la cuantía de sus pensiones contributivas, que pueden ser de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad y favor de familiares. Estas prestaciones solo son más bajas en Ourense (1.107 euros); Lugo (1.205); Cáceres (1.201); Badajoz (1.188); Cuenca ( 1.198); Zamora (1.225); Jaén (1.198) y Almería (1.199 euros). En España, la cuantía media mensual es de 1.450 euros y en Andalucía se sitúa en 1.296. De esta forma, las pensiones más altas están en Álava (1.810) y en Asturias (1.684 euros).

Córdoba tiene 161.917 pensionistas y el 51% son mujeres, en tanto que el resto son hombres. Ellas tienen una edad media de 73,1 años y perciben 1.112 euros mensuales. Sus prestaciones son, por tanto, un 19% más bajas que las ingresadas por los hombres, quienes cobran 1.378 euros al mes. La edad media de estos últimos es de 70,5 años.

Salario y sexo

Por otra parte, la estadística permite observar las diferencias existentes por tramo salarial y sexo. Dos terceras partes de los pensionistas de la provincia (el 65%) ingresa por debajo del salario mínimo interprofesional, que es para este año de 1.184 euros mensuales en 14 pagas. En concreto, 105.298 personas perciben menos del SMI. Otras 54.479 ingresan entre el salario mínimo y la pensión máxima, y el resto de los beneficiarios, 2.140 personas, cobran desde la pensión máxima a una cuantía superior.

Así, un 74% de las mujeres percibe por debajo del SMI, pero esta situación afecta al 56% de sus compañeros. En el segundo tramo, una cuarta parte de las mujeres (25%) y un 42% de los hombres cobran entre el salario mínimo y la pensión máxima, y en torno a un 1% de mujeres y hombres cobra la pensión máxima o más.

Suscríbete para seguir leyendo