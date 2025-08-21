¡Oferta inmobiliaria en Alcolea! Casa con garaje y local comercial por 175.000 euros
El inmueble dispone de un patio central muy amplio y de dos terrazas
L.P.
En la barriada de Alcolea se ubica esta espectacular casa de 266 m2 con garaje y local comercial. La vivienda está disponible en el portal de vivienda tucasa.com.
¿Cómo es la vivienda?
El inmueble consta de tres dormitorios dobles, de un baño, salón, cocina amueblada, comedor y despensa. También posee un patio central muy amplio, dos terrazas, dos trasteros y un lavadero.
Información adicional
Para cumplir con la normativa vigente, el cliente tiene a su disposición el Documento Informativo Abreviado (DIA), así como la información mínima solicitada en el artículo 31 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. Los precios indicados no tienen caducidad, pero pueden ser alterados sin previo aviso.
Por otro lado, los gastos de compraventa serán según la ley (Notaría, Registro de la Propiedad e Impuestos) y no están incluidos en el precio del inmueble reflejado, al igual que tampoco están incluidos los honorarios de la Agencia Inmobiliaria que ascienden a un 2% del precio final de venta, más el 21% de IVA (con un mínimo de 3.500 € más el 21% de IVA).
Precio y datos del inmueble
- Precio: 175.000 euros.
- Antigüedad: más de 30 años.
