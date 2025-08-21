La Junta declara de utilidad pública la infraestructura de evacuación del proyecto fotovoltaico Guadame 2

La Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Córdoba ha declarado la utilidad pública de la infraestructura de evacuación del proyecto fotovoltaico Guadame Solar 2, en los términos municipales de Córdoba y Bujalance. Esta declaración les permite proceder a la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para las instalaciones que transportarán la energía de la planta solar hasta la red eléctrica.

El camino ha sido largo. Las autorizaciones administrativas previas llegaron en abril de 2023 y la declaración de utilidad pública se solicitó por parte de la empresa, Nunki Solar SL, en diciembre de 2024. Ahora, y tras superar el periodo de alegaciones, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica la resolución positiva y abre paso a la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para ambas construcciones, ubicados en el paraje conocido como San Luis de Zaragoza, con una superficie de 8.153 metros cuadrados.

Así, los titulares de los bienes y derechos afectados están citados a comparecer en la sede de esta delegación, en la calle Gondomar 10, el día 24 de septiembre a las 09.00 horas.

El proyecto Guadame Solar forma parte de un complejo energético constituido por cinco centrales que llevan ese nombre y que tendrán como punto de ubicación principal la localidad de Bujalance, Córdoba capital y Montoro. En concreto, el proyecto de ejecución de planta solar fotovoltaica Guadame Solar 2 será de 35,4844 MWp y 32,67 MWn.