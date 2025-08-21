Exposición

Continúa la muestra ‘Señales’

Hasta el próximo día 14 de septiembre se podrá visitar la exposición Señales, de Salvador Morera. Busca una nueva forma de expresión que desafía tanto su propia práctica artística como las expectativas del público.

CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. Manríquez, 5. De 09.00 a 15.00 horas.

Espectáculo

‘Bulos. el virus del odio’

El programa Planneo al fresco, ofrece el espectáculo Bulos. El virus del odio, con un elenco que incluye a Mª Carmen Pérez ‘Niña de Espejo’, voz; Pablo Durán, viola; Marta Pedraza, danza, y Patricia Luque Castillejo, poesía.

CÓRDOBA. Quiosco Joven. Paseo de la Victoria. 22.00 horas.

Flamenco en la terraza

Actuación de Alberto Parraguilla

Dentro del ciclo Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de Alberto Parraguilla. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Centro de Recepción de Visitantes. Plaza del Triunfo. 22.00 horas.

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 21 de agosto de 2025 / CÓRDOBA

Cultura en red

Danza contemporánea

Dentro de la Semana Cultural de Cerro Muriano tendrá lugar un espectáculo de danza contemporánea con la Compañía Humanella. La entrada es libre hasta completar el aforo.