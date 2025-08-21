Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 21 de agosto

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 22 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonia Cid Pineda

La inhumación está prevista a las 10:30 horas en el cementerio San Rafael

Enriqueta Cantueso Casado

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio San Rafael

Rufina Olanda Trujillo

La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio San Rafael

Francisca Ramos García

La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el cementerio San Rafael

Antonio Recio Martón

La inhumación está prevista a las 18:15 horas en el cementerio San Rafael

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents