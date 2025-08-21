Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 21 de agosto
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 22 de agosto, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonia Cid Pineda
La inhumación está prevista a las 10:30 horas en el cementerio San Rafael
Enriqueta Cantueso Casado
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio San Rafael
Rufina Olanda Trujillo
La inhumación está prevista a las 12:00 horas en el cementerio San Rafael
Francisca Ramos García
La inhumación está prevista a las 13:00 horas en el cementerio San Rafael
Antonio Recio Martón
La inhumación está prevista a las 18:15 horas en el cementerio San Rafael
