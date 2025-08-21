Detenido un cordobés tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Córdoba que prendió fuego a un bar de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), donde pidió que le diesen mayonesa para el bocadillo que estaba tomando y, tras recibir una negativa, roció con gasolina el establecimiento y lo incendió.

Según ha adelantado La Voz del Sur y ha confirmado a EFE la Guardia Civil, el detenido, al que se le imputan delitos de daños y de incendio con peligro para las personas, accedió al establecimiento en torno a las 19.00 horas de este miércoles, y pidió, entre otras consumiciones, un montadito, solicitando en ese momento que le diesen mayonesa, aunque el camarero le dijo que no tenían en el bar.

Ya en la terraza, preguntó lo mismo a una camarera, que le dio la misma respuesta, momento en que el hombre se levantó de la silla, fue a una gasolinera cercana y regresó con una botella con gasolina, que rocío sobre la barra del bar, a la que prendió fuego.

Agentes de la Policía Local de Los Palacios llegaron inmediatamente al local y, ayudado por una camarera que siguió al hombre, pudieron detenerle y llevarle a un centro de salud para atenderle de las quemaduras que sufrió.

El detenido, que fue la única persona afectada, fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar este viernes a disposición judicial.

"Fue algo surrealista", dice el dueño del bar

José Antonio Caballero, el dueño del bar, llamado Las Postas, ha asegurado en declaraciones a EFE que lo que vivieron los trabajadores y clientes del establecimiento "fue algo surrealista".

Cabrera ha concretado que el primer camarero que atendió al ahora detenido le informó de que el bar no tenía cocina "de modo que los montaditos ya vienen hechos", una pregunta que repitió a la camarera que le llevó la comida a la terraza, con la misma respuesta.

"En ese momento, el hombre, que estaba con un compañero de trabajo y su hijo, se va a la gasolinera de enfrente y regresa al bar", explica, y con una botella en la mano que posteriormente se comprobó que tenía gasolina dentro, preguntó al camarero: "¿Seguro que no hay mayonesa?".

El camarero no tuvo tiempo de responder, ya que, como se aprecia en las imágenes de las cámaras de seguridad del bar, enviadas a EFE por el gerente del establecimiento, roció en ese momento la barra del bar con gasolina, que prendió con un mechero que sacó de su camisa.

En ese momento, uno de los trabajadores usó un extintor para sofocar las llamas, mientras que los clientes salían corriendo o se refugiaban en el baño, al estar la zona ardiendo cerca de la puerta y ser peligroso salir.

José Antonio Caballero ha explicado que el presunto incendiario es un vecino de Córdoba que trabaja en el municipio y se aloja en un hostal, y ha enfatizado que lo que pasó "no tiene explicación posible".