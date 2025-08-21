El Ayuntamiento licita la obra de mejora de la planta de tratamiento de biorresiduos de Córdoba por más de un millón

El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación el contrato mixto de obras y suministro correspondiente a la mejora de la planta de tratamiento de biorresiduos, que cuenta con una subvención de los Fondos Next Generation y tiene por objetivo mejorar la fracción orgánica de los residuos municipales recogidos selectivamente y que se tratan en el Complejo Medioambiental de Córdoba. Las empresas interesadas se podrán presentar hasta el próximo 4 de septiembre.

Los trabajos salen a concurso por un total de 1,44 millones de euros y un plazo de ejecución de 214 días (siete meses). El Ayuntamiento se hizo con una subvención de 830.247 euros, el 69% del total del proyecto y con una fecha tope del 31 de mayo de 2026. La obra incluye los trabajos de construcción de plantas de reciclado, el equipo y el montaje e instalación de estructuras prefabricadas.

El proyecto

Concretamente, se llevará a cabo una sustitución completa de alimentadores primarios (líneas eléctricas), trómel de cribado (para separar materiales por tamaño) y cintas de conexión (para transportarlos). Además, se efectuará la instalación de un abre bolsas de tipo pretriturador, previa entrada de residuos a la línea, y dos equipos de separación de metales en los residuos orgánicos, antes de su envío a la nave de compostaje, con la finalidad de limpiar los biorresiduos de la presencia de metales, y mejorar así el proceso posterior de compostaje.

El contrato comprende, por una parte, el suministro e instalación de los diferentes equipos mecánicos de tratamiento de residuos, y por otra, la modificación de cimentación necesaria para el desmontaje de los equipos existentes y montaje de los nuevos. La idea es mejorar el equipamiento con una alternativa tecnológica que ayude a reducir el depósito de rechazos en vertedero.

Líneas obsoletas

Actualmente, el Complejo Medio Ambiental de Córdoba dispone de una planta de tratamiento de residuos formada por dos líneas independientes: una línea dedicada únicamente a la fracción inorgánica (envases e inertes), y otra dedicada al tratamiento de los biorresiduos (orgánica). La línea de tratamiento de biorresiduos no ha sido sometida a ningún tipo de mejora ni ampliación, conservando la misma maquinaria y sistema de tratamiento desde la primera puesta en marcha de la instalación. Esta línea actualmente se encuentra en un estado de obsolescencia elevado.

La mejora propuesta para la instalación tiene la finalidad de "promover el correcto tratamiento de la fracción orgánica de los residuos municipales recogidos selectivamente, desde una perspectiva de economía circular y, por tanto, contribuir a lograr una gestión y ahorro más sostenible de los recursos naturales, y al mismo tiempo cumplir con los objetivos establecidos en la normativa vigente".