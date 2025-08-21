El Ayuntamiento de Córdoba abre una línea de ayudas de 20.000 euros para actividades de asociaciones juveniles

La teniente de alcalde delegada de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha informado este jueves sobre una nueva convocatoria de ayudas para asociaciones juveniles para fomentar "la cultura y el ocio saludables".

Se trata de un plan con subvenciones destinadas a entidades con personalidad jurídica en concurrencia competitiva, es decir, tendrán que presentar sus proyectos junto con otros colectivos para obtener puntuaciones en un procedimiento administrativo que determinará el reparto.

El Consistorio ha destinado para este fin un total de 20.000 euros, pero cada asociación sólo podrá recibir un máximo de 2.500 euros para sus programas.

Entre algunas de las actividades subvencionables están la realización de encuentros juveniles, actividades de fin de semana, juegos y actividades grupales.

El plazo para solicitar las ayudas comenzará 15 días después de la publicación de las normas, mientras que las actividades en sí podrán desarrollarse entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026, tal como ha explicado Bustos.