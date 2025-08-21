Comienzan los trabajos para la instalación de la pasarela peatonal en el parque de Levante

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha comenzado esta semana los trabajos para la instalación de la pasarela peatonal en el parque de Levante. Estos trabajos consisten en la instalación de los pilotes que permitirán la posterior cimentación de la futura pasarela, así como la construcción de sus estribos.

Las obras las está ejecutando la empresa Sepisur, adjudicataria del contrato de obras que permitirá la conexión peatonal accesible de la calle Arcos de la Frontera, a la altura del polideportivo del Instituto de Enseñanza Secundaria Gran Capitán, con el parque de Levante. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de nueve meses y está previsto que finalicen el próximo mes de diciembre.

Las actuaciones contempladas en este proyecto, que arrancó el pasado mes de marzo y que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 665.500 euros, prevén la ejecución de la pasarela que salva el cauce del arroyo Pedroches y la urbanización de la vía de acceso.

Desde el inicio de las obras, los trabajos se han centrado en la construcción de la estructura metálica de la pasarela que se está ejecutando en taller. En el mes de junio se iniciaron las operaciones de desbroce, limpieza, identificación de servicios y replanteo de las obras en el ámbito del parque y un mes después han comenzado los trabajos de urbanización que afectan a la vía de acceso peatonal que conecta la calle Arcos de la Frontera con el cauce del arroyo Pedroches y con la citada pasarela peatonal.

Trabajos para la instalación de la pasarela peatonal en el parque de Levante / CÓRDOBA

El proyecto de obras también contempla la instalación de mobiliario urbano como bancos, que se situarían tanto en la zona estacional de comienzo de la pasarela, como en el propio parque, nuevas papeleras y bolardos en el acceso. Junto a esto, se prevé la instalación de nueva luminarias que se colocarán a lo largo del nuevo camino adoquinado, de forma que las dispuestas en la calle de acceso se monten en báculos de 6 m de altura, y las que se colocan en el parque, iluminando las zonas estanciales y la pasarela, tengan báculos de 8 m de altura.

En lo referente a la jardinería, el proyecto de actuación contempla realizar plantaciones tanto de árboles o arbustos, como para la reposición de la hidrosiembra. En el caso de los árboles, se plantará Celtis Australis (almez) y en el caso de los arbustos Salvia Rosmarinus (romero) o Levandula (lavanda). Se definen las siguientes zonas ajardinadas:

Calle de acceso: Se disponen dos nuevos parterres longitudinales a ambos lados de la acera. En el situado junto a la valla del I.E.S Gran Capitán se plantarán árboles (Celtis Australis) a una distancia de 0,7 m del bordillo y con una separación entre ellos de 7 a 9 m. Para tapizar el espacio de suelo disponible se empleará Salvia Rosmarinus. En el parterre situado a lo largo de la finca de viviendas, se realizarán plantaciones de arbustos (Salvia Rosmarinus y Levandula). Se plantará un árbol para dar sombra al banco situado en la zona estancial situada en el arranque de la pasarela.

Zona estancial en el desembarco de la pasarela junto al área de juegos: En ese caso, se plantarán tres árboles cumpliendo la distancia de separación de 7 a 9 m entre ellos, con el fin de dar sombra a los bancos. Se dispondrá una alineación de arbustos en la trasera de estos bancos y se repondrá con hidrosiembra la superficie afectada por las obras.

Los taludes afectados por los trabajos de instalación de la pasarela se repondrán con siembra directa.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha visitado estos días el comienzo de los trabajos para la instalación de la futura pasarela y ha indicado que "seguimos trabajando en la mejora de nuestros parques y del Anillo Verde. Esta pasarela y, sobre todo, el acceso al parque de Levante a través de la calle Arcos de la Frontera, eran dos reivindicaciones históricas por parte de los vecinos que, de esta manera, van a contar con un nuevo acceso a esta zona verde en la que, al igual que en otros parques, vamos a seguir impulsando mejoras que repercuten directamente en una mejor calidad de vida para los vecinos del entorno, así como en una Córdoba más verde y sostenible".

Bellido ha puesto de manifiesto que "desde el Gobierno Local apostamos de forma decidida por el Anillo Verde como uno de los grandes ejes de nuestro modelo de ciudad. El Parque de Levante es un gran ejemplo de ello, ya que cada día miles de personas disfrutan de esta gran zona verde como punto de encuentro y ocio. En las próximas semanas vamos a seguir implementando mejoras que permitan disfrutar más aún de este gran parque".