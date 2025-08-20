Zara abrirá en septiembre su nueva tienda en la calle Jesús y María

Zara, la marca de moda más conocida de grupo Inditex, abrirá en septiembre su nueva tienda en la calle Jesús y María de Córdoba, en el centro comercial que ya ocupa la firma Bershka, del mismo grupo empresarial. En esta línea, fuentes sindicales apuntan al 19 de septiembre como la fecha barajada para la inauguración del establecimiento.

Del mismo modo, desde el sector del comercio confirman que la apertura del nuevo espacio de Zara se espera para septiembre. Este periódico ha contactado con grupo Inditex y se ha dirigido a Zara para confirmar la información, pero no ha recibido respuesta por el momento.

Desde el pasado mayo, las cristaleras del edificio ubicado en el antiguo Simago, en pleno centro de la ciudad, exhiben carteles que anuncian la apertura de la firma de Amancio Ortega. Las fuentes sindicales consultadas señalan que la mudanza implicará el cierre de las tiendas de Zara en la calle Gondomar y en el centro comercial La Sierra. Sus trabajadoras, previsiblemente, se trasladarán también a Jesús y María.

De otro lado, en el sector comercial apuntan que la clausura de Zara en Gondomar conllevará el inicio de obras por parte de la firma nueva que ocupará este espacio. Por ahora, no ha trascendido la marca. Las fuentes consultadas apuntan a la campaña navideña como posible periodo de apertura de la tienda.

Cerca de 5.000 metros cuadrados

Un informe presentado el año pasado por Inbest GPF, la sociedad propietaria del edificio de Jesús y María, para acceder al mercado de valores BME Scaleup destacaba que Zara instalará allí su tienda flagship o buque insignia, con 4.925 metros cuadrados. De acuerdo con ese documento, otras dos firmas de Inditex contarían con 1.485 y 1.268 metros cuadrados, respectivamente.

En este sentido, la tienda abierta por Bershka el pasado noviembre dispone de 1.000 metros cuadrados de venta. En ese momento, la firma indicó que este era su establecimiento más grande de Andalucía y supuso duplicar, aproximadamente, el espacio de su local de la calle Concepción.

Inbest informó el pasado noviembre de que este nuevo espacio comercial "de referencia", que ha recuperado un inmueble sin actividad desde 2011 (cuando cerró la tienda de oportunidades de El Corte Inglé), albergará cuatro flagships de marcas líderes. Hasta ahora, solo se ha hecho efectivo el traslado de Bershka y se ha anunciado el de Zara.