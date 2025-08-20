La actualidad del miércoles 20 de agosto
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La reforma de la avenida Carlos III, la fecha de apertura del nuevo Zara y el cierre de la piscina de La Rambla por la presencia de aguas fecales, principales temas de hoy
El Ayuntamiento ha sacado a licitación las obras de mejora de la accesibilidad en el entorno de la avenida Carlos III. Los trabajos mejorarán la pavimentación y señalización en la zona. Zara abrirá su nueva tienda en la capital, concretamente en la calle Jesús y María, el próximo 19 de septiembre. Esto además, implicará el cierre de las tiendas de Zara en la calle Gondomar y en el centro comercial La Sierra. Por último, el Ayuntamiento de La Rambla ha tenido que cerrar este miércoles la piscina municipal después de que aparecieran restos fecales en sus aguas. Esto responde a un "reto viral" se ha repetido en varios municipios cordobeses más este verano.
- El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida de Carlos III para hacerla más accesible
- Zara abrirá en el mes de septiembre su nueva tienda de Córdoba en la calle Jesús y María
- Desagradable "reto viral": cierran durante un día la piscina de La Rambla por la presencia de restos fecales
Además, destacamos estas otras noticias:
Sucesos
- Investigan a un joven de 23 años de Palma del Río como presunto autor de un incendio forestal intencionado
- La Policía Local multa a 183 patinetes eléctricos en Córdoba y extenderá la campaña hasta septiembre
Córdoba ciudad
- Sale a licitación la obra para adaptar la Pérgola como sede municipal de Turismo por más de 500.000 euros
- La firma de moda Bershka cerrará su tienda en el centro comercial La Sierra el 13 de septiembre
- Cuando el termómetro sube la soledad y la tristeza: el verano "invisible" de las personas mayores en Córdoba
- Los arquitectos de la Mezquita-Catedral, sobre la restauración: «La gente no notará que ha habido un incendio»
- Urbanismo sacará a licitación la excavación arqueológica de Cercadilla
Provincia
- Investigan una posible villa romana en las obras de dos grandes plantas solares en Lucena
- Carcabuey celebra este fin de semana su tradicional toro de cuerda con motivo de las Fiestas de la Aurora
Andalucía
- Andalucía ratifica su rechazo a la quita de 18.700 millones de euros que el Gobierno aprobará en septiembre
Deportes
- La apuesta de Ania por Carlos Marín aplaza el debate en la portería del Córdoba CF
- El Córdoba CF piensa en la UD Las Palmas a partir del jueves
Incendios de España
- Última hora de los incendios en España | 21 fuegos graves persisten pese a la tregua de calor
- De la dana a los incendios: catástrofes que ponen en jaque la confianza en la política
Internacional
- EEUU pinta de negro la valla fronteriza con México para elevar la temperatura y reducir el paso de migrantes
