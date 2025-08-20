El Ayuntamiento ha sacado a licitación las obras de mejora de la accesibilidad en el entorno de la avenida Carlos III. Los trabajos mejorarán la pavimentación y señalización en la zona. Zara abrirá su nueva tienda en la capital, concretamente en la calle Jesús y María, el próximo 19 de septiembre. Esto además, implicará el cierre de las tiendas de Zara en la calle Gondomar y en el centro comercial La Sierra. Por último, el Ayuntamiento de La Rambla ha tenido que cerrar este miércoles la piscina municipal después de que aparecieran restos fecales en sus aguas. Esto responde a un "reto viral" se ha repetido en varios municipios cordobeses más este verano.

Además, destacamos estas otras noticias:

Sucesos

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Deportes

Incendios de España

Internacional