Doce días después del incendio de la Mezquita-Catedral, los arquitectos Gabriel Rebollo y Gabriel Ruiz trabajan ya en el plan de restauración y celebran que "la gente no notará que ha habido un incendio". De hecho, se espera que la fase de emergencia concluya la próxima semana. El pequeño comercio sigue en una situación delicada en Córdoba y en una década ha perdido más de 700 locales, bajando de los 15.000. Estos datos retrotraen a los peores momentos de la pasada crisis económica. Por último, ayer fue hallado sin vida el cuerpo de Enrique Barona, el hombre desaparecido el pasado domingo en la capital. Fue encontrado en la Ribera sin signos de violencia aparentes.

