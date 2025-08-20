La actualidad del miércoles 20 de agosto
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El plan de restauración de la Mezquita-Catedral que comienza perfilarse, la situación cada vez más delicada que vive el pequeño comercio en Córdoba y el hallazgo del cadáver del hombre desaparecido el pasado martes, principales asuntos de este miércoles de agosto
Doce días después del incendio de la Mezquita-Catedral, los arquitectos Gabriel Rebollo y Gabriel Ruiz trabajan ya en el plan de restauración y celebran que "la gente no notará que ha habido un incendio". De hecho, se espera que la fase de emergencia concluya la próxima semana. El pequeño comercio sigue en una situación delicada en Córdoba y en una década ha perdido más de 700 locales, bajando de los 15.000. Estos datos retrotraen a los peores momentos de la pasada crisis económica. Por último, ayer fue hallado sin vida el cuerpo de Enrique Barona, el hombre desaparecido el pasado domingo en la capital. Fue encontrado en la Ribera sin signos de violencia aparentes.
- La fase de emergencia de la Mezquita-Catedral concluirá la próxima semana
- Córdoba pierde en una década 700 locales comerciales y baja de los 15.000
- Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El 85% de los talleres de coches de Córdoba cierra en el mes de agosto
- «En el incendio de la Mezquita-Catedral hubo situaciones críticas y de dificultad por el edificio y la accesibilidad»
- El responsable de seguridad de la Mezquita-Catedral: «Un 4x4 entró para retirar las baterías que generaban el humo que impedía trabajar a los bomberos»
- Adjudicadas las obras para dos nuevos parques cardiosaludables en Arroyo del Moro y Levante
Provincia
- La Junta confirma un nuevo fallecimiento por golpe de calor en Córdoba
- El Ayuntamiento de Palma del Río destinará fondos en los presupuestos para la prevención de incendios
- El Ayuntamiento de Lucena prepara un «paquete importante» de plazas para reforzar los aparcamientos disuasorios
Deportes
- El Córdoba CF permite al Sporting situarse entre los cinco más efectivos de la jornada en Segunda
- El hijo de Recoba apunta a titular, el lunes, en El Arcángel
Campo
Incendios en España
- Última hora de los incendios en España | 21 incendios activos, 33.750 desalojados y 33 detenidos
- El pacto de Estado contra el cambio climático de Sánchez pincha en hueso: portazo del PP y frialdad de los socios
Internacional
- Las posibles garantías de seguridad a Ucrania: tropas europeas, un ejército local fuerte y apoyo aéreo de EEUU
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- La Policía Local de Córdoba interpone 51 denuncias hasta junio por intrusismo en el sector del taxi
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo de La Asunción
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- El Infoca y los bomberos de Córdoba extinguen el incendio de la carretera de Trassierra