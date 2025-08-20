Solo 13 puestos de castañas asadas renuevan su autorización para esta temporada en Córdoba

Solo 13 puestos de castañas y mazorcas de maíz asadas han renovado las autorizaciones de venta para la próxima temporada, que va del día 10 de octubre hasta el 10 de enero de 2026. El Ayuntamiento de Córdoba ha informado sobre la extinción de esta autorización a diez puestos al no haber acreditado en tiempo y forma los requisitos para continuar con la actividad.

Las personas titulares de las autorizaciones, que ahora se hacen por cuatro años, están obligadas a acreditar anualmente el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad. Para ello deben solicitar la renovación antes de las fechas indicadas por el Ayuntamiento y cumpliendo las exigencias. Los que ahora no lo han conseguido pueden volver a solicitarlo si el Consistorio saca una convocatoria extraordinaria, una posibilidad que sopesa para darle la oportunidad a los que han quedado por fuera este año. Eso sí, las ubicaciones que tenían ahora quedan libres.

Los puestos autorizados

Así, por ahora están autorizados los puestos de la Glorieta de las Ciudades Hiroshima y Nagasaki; avenida Gran Vía Parque esquina Avda. Manolete (Paseo Central); Calle Sta. María de Trassierra, esquina calle Músico Tomás Luis de Vitoria; Avenida Almogávares (Frente a Heladería); avenida Virgen de Fátima esquina calle Arcos de la Frontera (junto a Café-Bar); avenida Fray Albino (Tras Torre de la Calahorra, a partir puesto n.º 12 del Mercado Artesanal); Plaza de Colón (frente a calle Osario); avenida de Barcelona (junto a paso peatonal central); Pasaje Voluntaria María Cañas esquina avenida República Argentina (junto a kiosco de zumos); avenida Agrupación Córdoba esquina avenida Ollerías; Bulevar Gran Capitán esquina avenida Ronda de los Tejares; avenida del equipo 57 y avenida del Cairo.

Entre los puestos que ahora quedan libres están los ubicados en Glorieta Cruz de Juárez; Jardines Elena Moyano; avenida Isla Fuerteventura; plaza de Los Califas; Glorieta Amadora (frente al supermercado); calle Isla Lanzarote; avenida de América esquina Paseo de las Margaritas; avenida de Granada, esquina Plaza de Andalucía (junto a Banco); Plaza de Vistalegre y la avenida de Libia esquina con avenida Virgen Milagrosa (junto a la parada de taxis).

El horario que se ha fijado por parte del consistorio municipal para poder degustar las castañas abarcará de lunes a domingo desde las 9.30 hasta las 22.30 horas.