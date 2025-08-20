La Policía Local multa a 183 patinetes eléctricos en Córdoba y extenderá la campaña hasta septiembre

La Policía Local ha multado a 183 conductores de patinetes eléctricos durante el mes de julio y hasta el 10 de agosto dentro de la campaña de control y prevención de accidentes de vehículos de movilidad personal (VMP) que lleva a cabo en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) y que continuará todo el mes de septiembre.

El responsable de Seguridad en el Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, ha desgranado los datos este miércoles y ha asegurado que la campaña "ha funcionado y ha sido muy efectiva" para intentar poner coto al uso indebido del patinete y demás vehículos de movilidad personal.

Así, durante el mes de julio se registraron 106 infracciones, mientras en solo los primeros diez días de agosto se sumaron 77 denuncias para un total de 183. De ellas, la mayoría han sido por circular por la acera o zona peatonal, un total de 65, mientras los siniestros se cifran en 20, con un herido.

Un conductor de patinete es parado por la Policía Local. / MANUEL MURILLO

En este periodo se han detectado 25 conductores haciendo uso de auriculares, mientras otras 20 multas han tenido que ver con el uso del vehículo por dos personas. Saltarse el semáforo en rojo acumula un total de seis multas y otras seis por conducir en sentido contrario, mientras no respetar la señal de prohibido alcanza un total de 13. Conducir bajo efectos de las drogas o alcohol acumula tres denuncias, el uso del móvil suma cuatro y modificar las condiciones técnicas de fábrica del vehículo, la multa más elevada, una sanción. Las multas van desde los 80 y hasta los 1.000 euros, dependiendo de la gravedad.

Campaña de control

La campaña informativa y que se está desplegando por calles aleatorias de la capital se va a extender todo el mes de septiembre, aunque el Ayuntamiento no descarta ampliarla.

En vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos, no se debe ir a más de 25 kilómetros por hora, que no se debe circular por vías interurbanas ni por zonas peatonales o aceras, tampoco se debe hacer con auriculares, ni con más de una persona y, evidentemente, sin haber consumido alcohol o drogas. La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil y el uso obligatorio del casco está pendiente de reglamentación por lo que de momento no se exigen en Córdoba.