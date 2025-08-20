Sucesos

Una nave calcinada y otras cuatro afectadas por un incendio en Camino de la Barca

El fuego se ha originado en las instalaciones de la Asociación Cultural del Conejo y se ha saldado sin heridos

Bomberos de Córdoba, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo / COR

Cristina Ramírez

Una nave ha ardido y otras cuatro se han visto afectadas por un incendio en la calle Camino de la Barca, en el barrio del Arcángel, según han informado a este periódico los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba. El fuego se ha saldado sin heridos pero ha destrozado las instalaciones de la Asociación Cultural del Conejo.

El fuego se ha originado a las 6.18 horas de este miércoles y los bomberos han trabajado en el él cerca de dos horas, dándolo por extinguido a las 8.12 horas. Según detallan fuentes del SEIS, las instalaciones de la Asociación Cultural del Conejo se han incendiado y el humo ha llegado a otras cuatro naves colindantes. El material que se encontraba dentro de la nave en la que ha tenido lugar el incendio, fundamentalmente vehículos, ha quedado destrozado por las llamas.

El resto de inmuebles únicamente se han visto afectados por el humo.

